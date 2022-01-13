快訊／增51例境外移入「落地採檢佔24例」　美國返台班陽性率高

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(13)日公布國內新增51例境外移入，其中24例為昨日長程航班落地採檢確診。指揮官陳時中表示，昨日共有8航班、430人入境，其中24人確診，陽性率5.58%。今日上午也有4架航班落地，180人中驗出14例陽性，陽性率7.78%。而所有美國入境航班均有確診者，陽性率最高14.29%。

▲▼入境長程航班採檢結果。（圖／指揮中心提供）

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為17例男性、28例女性、6例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(28例)、越南(3例)、法國、澳大利亞、菲律賓及英國(各2例)、阿拉伯聯合大公國、哥斯大黎加、瓜地馬拉、印尼、德國、孟加拉、丹麥、印度及義大利(各1例)移入；另3例調查中。入境日介於去(2021)年12月29日至今(2022)年1月12日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,187,725例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,168,285例排除)，其中17,624例確診，分別為2,905例境外移入，14,665例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。

2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。