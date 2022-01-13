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社會 社會焦點 保障人權

夫值班室大戰女護理師「熊可以為兔隨時離婚」　醫師娘氣炸怒告

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲吳姓醫師被老婆發現外遇女護理師，2人在摩鐵和值班室發生10逾次關係，怒向女護理師求償45萬元。（圖／示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者林冠吟／台中報導

台中一名吳姓醫師被妻子發現外遇已婚女護理師，吳不僅多次和女護理師在摩鐵或醫院值班室發生關係，2020年吳還妻子發現，女護理師甚至帶著老公到吳的家中，要求吳男選擇是否要和她繼續交往，怒對女護理師求償60萬元。台中高分院審理後，判女護理師須賠償正宮45萬元。

吳姓醫師的妻子向法官指控，吳男外遇已婚女護理師，2人自2016年自2020年即開始至少長達4年的婚外情關係，2人也多次上汽車旅館，甚至直接在醫院值班室發生關係至少10餘次，還互傳曖昧訊息，讓她相當崩潰，怒對女護理師求償60萬元。

庭審時，女護理師向法官哭訴，表示自己確實認識吳男，但從未和吳男有男女交往及發生性關係行為，自己也因為罹患疾病，需要支出龐大醫療費用，且還要照顧未成年子女和婆婆，認為正宮求償金額過高。

至於女護理師被正宮發現她和吳男2人互傳曖昧訊息，女護理師則向法官主張，2人互傳訊息的時間為2018年20月間，但正宮卻遲至去年1月才提起訴訟，主張請求權已逾時效。

法官審理後發現，女護理師的丈夫曾向吳男求償，事後吳男也賠償女護理師丈夫6萬元；而吳男也向法官坦承，其和女護理師確實有婚外情行為，2人不只會用聊天軟體聊天，休假也會一起出遊，出遊期間也都有發生關係，地點除摩鐵外也有值班室。

法官勘驗2人對話紀錄也發現，吳男和女護理師2人自稱熊和兔，吳男曾向女護理師表示，「熊的心都在兔身上，什麼都是有想到兔的！」，而女護理師則回以，「但是熊和沙子23年了，還有他們家人的牽絆，兔什麼都沒有~」，吳男則回以「熊可以隨時為了兔離婚！」、「熊想愛的都是兔」、「熊必須給兔一個家！不是必需品！兔是非賣品」等語，認定女護理師侵害吳男妻子配偶權屬實，判女護理師須賠償正宮45萬元。

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