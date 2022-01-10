月收50萬人妻慘遭外遇流產　小三囂張產女下場法官這樣說

▲人夫外遇並與小三產下一女，正宮怒提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

太心痛了！從事保險業務月收50萬的人妻，指控丈夫竟外遇同樣從事保險業務小三，甚至產下1女，導致她深受打擊因此流產，怒向陳姓小三提告求償80萬。審理時，陳女解釋她是因為小孩健康問題才與人夫聯繫，無意破壞她的家庭，況且人妻也無法舉證流產是她害的。士林地院審結，判陳姓小三應賠償45萬給人妻。

人妻主張，丈夫與小三為同事關係，卻在2018年5月起交往，並在2019年2月產下1女，導致她精神受有重大創傷，不僅如此，陳姓小三甚至還跑到兒子就讀的安親班試圖聯絡，曝光畸戀，讓她飽受外界異樣眼光，身心痛苦不堪，2020年3月因此流產。

小三提出抗辯表示，正宮流產、罹患精神疾病、名譽受損與她侵權行為都無關，她是因為正宮流產當月就聯繫不上人夫，才前往他們兒子所就讀安親班試圖聯絡，因此請求法官駁回原告之訴。

法官審酌人妻遭陳女破壞婚姻，家庭生活也有劇變，勢必身心痛苦不堪，她主張因此流產、罹有心理疾患且倍感個人名譽受害，難認與婚姻遭介入毫無關連性。

士林地院斟人妻為高職畢業，從事保險業務，每月所得約50萬元，名下多筆房屋土地，陳女為專科畢業，同業從事保險業務，每月收入約10萬，名下有汽車，認為陳女應賠償45萬元為適當。