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社會 社會焦點 保障人權

借宿已婚女警家傳訊「愛妳」　男警辯：疫情嚴峻無旅店可住

▲▼外遇,離婚,分手,劈腿,小三,偷吃。（圖／翻攝自pixabay）

▲曹姓員警被人夫怒控去年7月間到已婚女警家過夜，遭法院判賠12萬元。（圖／示意圖，與本案無關／翻攝自pixabay）

記者林冠吟／新北報導

新北一曹姓員警被人夫怒控和已婚女警交往，2人不但傳有「愛你」等曖昧簡訊，曹男還在去年7月，疫情正值嚴峻之時前往女警家過夜，遭人夫求償100萬元。新北地院審理後，判曹男須賠償人夫12萬元。

判決書指出，新北一名人夫向法官控訴，其和警察老婆自2018年結婚後，2人原同住在永和的住處，後來他因職務調動關係調往高雄，未料人夫卻發現，和老婆同為員警的曹姓男子竟因此趁虛而入，2人不但互傳「愛你」等曖昧訊息，曹男還曾在去年7月到他們的永和住處過夜，主張曹男侵害其配偶權，使其精神上受有痛苦，怒向曹男求償100萬元。

庭審時，曹男向法官辯稱，他和已婚女警2人因工作結識，且同為台南出生，因此有較多的共通話題。曹男坦承確實有向已婚女警傳送「愛你」等訊息，2人並有互訴心事，但在現今社會風氣下，無論異性同性表達「愛」或「喜歡」早已不僅限於傳統意義下的愛慕之情，也有可能為表達欣賞個人特質之意，且2人無逾越一般男女正常交往行為，主張不得因此就認定他和已婚女警2人非單純朋友關係。

至於曹男曾在去年7月29日女警住處借宿一宿之事，曹男解釋，當天他因事北上，但恰逢疫情嚴峻之時，許多旅店並未開放，因此才會借宿在女警家中，但2人絕對有恪守男女應有分際，主張已婚男女在不違反婚姻誠實的前提下，仍有獨立交友機會，縱使他和已婚女警同室共處，僅為道德上可受公評，但仍未達不法程度。

新北地院審理後勘驗相關證據後指出，曹男主張會和已婚女警共處一室，是因為2人相談甚歡，又因疫情嚴峻而無法尋得住處，但台灣早在去年5月12日升級為三級警戒，同年7月27日降為二級警戒。

法官指出，當時因警戒因素，陸空交通與住宿等均有相當程度的降載，曹男自台南北上應可預期會有多處不便，不可能不事先規劃相關住宿、交通，若非事先徵得已婚女警同意，自不可能前往借宿，且曹男在女警住處停留逾48小時，甚至就連女警前往值勤上班期間，也沒有離開，因而曹男有侵害女警丈夫配偶權之事實。

不過法官也同時勘驗曹男和已婚女警2人的相關簡訊也發現，曹男在對已婚女警傳訊「愛你」簡訊的隔日，已婚女警曾向曹男表示，「昨天我老公有看到對話，我覺得我自己已經是結婚的人，卻沒有拿捏好界線，有心事沒有好好跟我老公溝通，卻跟你講...造成這樣的局面。我傳完這些就會直接把你刪掉好友了」，曹男也回以「抱歉，我不該逾越我們之間的距離，甚至把我這陣子部分感情加諸在你身上，對不起這陣子一直打擾你，不會再吵你了，造成你們的困擾實在很抱歉」，認為曹男辯稱2人僅互訴心意，並無踰越分際之辯詞，並非全然不可採信，判曹男須賠償人夫12萬元為適當。

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