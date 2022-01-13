居服員燒出12銀行員確診！桃園6校緊急停課　某國小安置3學童

▲學校昨深夜接到教育局通知，緊急停課一天。（圖／攝影中心攝）

記者莊智勝／桃園報導

桃機群聚案中確診的居服員曾到訪中壢聯邦銀行健行分行，導致疫情引爆，一口氣增加12名行員確診，桃園市府因此昨(12日)深夜緊急宣布6所學校今(13日)預防性停課一天。受到停課影響的某國小校長指出，因有學童與確診者接觸，因此學校接獲通知緊急停課，明天是否復課還得視該名學童採檢結果而定。

桃園市府深夜緊急宣布6所學校預防性停課一天，包括1間國小及附幼、1間國中及附幼、1間國小、1間私立幼兒園、1間補習班、以及1間大專院校。《東森新媒體ETtoday》走訪停課學校，停課的國中今仍有不少學生到校，警衛也先讓學生入校拿取個人物品，隨後回家進行線上教學。

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另所停課國小校長則表示，昨深夜11點多接到教育局通知，馬上就發送簡訊通知家長，但因時間較晚，可能有些家長已經休息沒有收到通知，所以他清晨5點多就趕到學校，告知尚未收到訊息、將學童送往學校的家長。

該校校長指出，目前校內僅安置3名學童，都是家長因工作因素無法照顧，學校也扛起責任協助安置小朋友；而該名與確診者接觸的學童今天就會有採檢結果出爐，若是陰性，學校明天就復課，並舉行第二天的期末考，但如果是陽性，學校將考慮採用備案進行線上測驗。校長說，目前學校今天是進行線上教學，稍後區公所也會派人到校內進行大消毒。

▼受到停課影響的國小校長受訪。（圖／攝影中心攝）