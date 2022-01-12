年關將至「水、電、瓦斯」全部凍漲　行政院出手穩定民生物價

▲行政院副院長沈榮津。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

年關將近，為穩定國內物價情勢，行政院副院長沈榮津多次召開穩定物價會議，為因應春節到來，行政院要求各部會就公用事業費率、交通費率、醫療保健費等民生重要物資及費率，積極協調不漲價。

目前有「5大類」物價確定動漲，其中，經濟部宣布天然氣及桶裝瓦斯不調漲、汽油期間只跌不漲，同時，對於響應政府穩定物價不漲價的餐飲業者，政府也表達感謝，並歡迎民眾多多光顧。

為平穩民生物資及工業原物料價格，行政院就進口端、製造端到銷售端進行價格監測、協調業者共同穩定物價、設立平價專區等，自去（2021）年12月1日至今（2022）年3月31日機動調降小麥、牛肉、水泥及汽、柴油關稅及貨物稅稅率，為期4個月。

行政院去年12月10日起也啟動跨部會「物價聯合稽查小組」展開稽查行動，並向上溯源查明中、上游供應商有無恣意哄抬價格、囤積不應市銷售等情事。

一、公用事業費率凍漲

1.電及桶裝瓦斯：3月底前不調漲。

2.水：持續凍漲。

3.天然氣：1月持續凍漲。

4.汽柴油：農曆春節期間(1/31~2/13)只跌不漲。

二、穩定交通客貨費價格



公路（含國道）、市區汽車客運費、汽車貨運（含汽車貨運業、汽車路線貨運業及汽車貨櫃貨運業）費、公共自行車、航空國內線客貨運價、海運國內離島航線運價等交通客貨運費價格不調漲。



三、平穩健保給付藥品價格

確保健保給付藥品不漲價。

四、維持民生用品價格平穩

1.台糖小包裝沙拉油及糖維持價格不變。

2.臺灣菸酒股份公司所生產之主要民生產品，如泡麵類、米酒類、料理酒類、啤酒類等，均無調漲計畫。

3.中油公司自營加油站洗車服務持續維持優惠價（含農曆春節期間1／31～2／13）。

4.雞蛋：農委會已協調蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，農曆春節前雞蛋價格應可持穩。

五、國內肥料生產供應無虞，政府協助吸收漲幅5成

由於國際Covid-19疫情的影響，全球原物料價格上漲，連帶肥料的價格也攀升。為了滿足農民的用肥需求，農委會協調國內最大的肥料供應業者台肥公司，產能全開確保肥料供應無虞。

政院表示，為照顧農友，1月10日開始，國內所有出貨的肥料由政府協助吸收漲幅5成，農委會並協調各大民營肥料廠調降肥料售價，幫助農友用合理的價格購買肥料。另台肥公司自行吸收其他5成成本，維持肥料售價不調漲。

六、針對受疫情影響事業，政府補貼基本工資調漲的人事成本，籲業者維持不漲價

近期內需服務業者反應各項經營成本增加，陸續傳出調漲售價，如業者因今年1月1日起基本工資調漲而增加人事成本，經濟部已提供基本工資補貼方案，減輕企業的人事成本負擔。政院表示，希望業者能暫緩調漲售價，讓全民共享經濟成長及薪資調升的成果。