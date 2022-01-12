「她像是超級傳播者！」醫列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈

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「她像是超級傳播者！」林氏璧列去年2群聚警惕：千萬別鬆懈

▲▼桃機擴大篩檢 機場員工。（圖／記者屠惠剛攝）

▲林氏璧認為居服員已傳多人，是超級傳播者。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣今（12）日新增4例本土，另暴增92例境外移入個案，創下史上新高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，目前桃機群聚「看起來有在收斂」，個案間的關聯越來越清楚。前台大感染科醫師林氏璧則直言，「17472居服員一案，有點像超級傳播事件了。」

前台大感染科醫師林氏璧在今日疫情記者會後發文分析，指新增4例本土，其中1例為北市醫院看護，因工作關係採檢，Ct值甚高應為舊案。3例則是案17472照服員在銀行接觸者，還在匡列接觸者中。此外，北市聯醫染疫護理師男友Ct值從29降至21，為新感染，「應該是由護理師傳給男友較為合理」。

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林氏璧接著說，早上鄭文燦市長提到，這一週至桃園社區採檢站共10190人全為陰性，這是好事，「代表桃園社區還是沒有被入侵得太嚴重」。喊話國人要繼續加油，態度可輕鬆，但防疫行為別放鬆。

▲▼案17434確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

▲案17434確診關聯圖。（圖／指揮中心提供）

接著是境外移入創新高來到92例，林氏璧說，農曆過年在1月底，要來得及回來過年得在16日左右入境，「因此這幾天應該就是境外移入的高峰」。他也向第一線防疫人員致意，再撐幾天應該就會好很多。

由於今日再增3本土案例皆與案17472居服員有關，林氏璧在貼文留言處PO出傳染關聯圖，並直言「這一案，有點像超級傳播事件了。」他接受《東森新媒體ETtoday》採訪時指出，以公衛專家陳秀熙老師統計發現，在沒有任何防護措施下，Delta病毒的R0值為5～8，意味著1人可傳5～8人；而Omicron則可1傳10人。

林氏璧接著說，以目前桃機群聚案看來，居服員「可以說是傳得最多的一位，所以是一個超級傳播者。」就像去年本土大爆發的獅子會、阿公店，也都被視為是超級傳播事件。再度呼籲國人應做好個人防護、盡快接種疫苗。

照服員（案17472）是染疫桃機手推車人員（案17473）的妻子，兩人未滿10歲的兒子後來也確診。而在照服員確診後疫調發現，她曾經照護8個家庭，也引發家庭群聚，其中一個家庭共累計5人感染，分別是未滿2歲男童（案17416）、男童3歲姊姊（案17575）、男童父親（案17574）、男童母親（案17470）以及男童大伯（案17471）。

另外，照服員的乾妹妹（案17507）也因為曾經探視而遭感染，疫情一路燒進桃園某電子廠。今日再新增3例確診，為中壢聯邦銀行健行分行的行員，照服員曾經前往洽公，持續疫調正在進行中。

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