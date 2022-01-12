　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

點名「這群人快打疫苗」！林氏璧：看看全球因Omicron燒成什麼樣

▲▼新北市開放孕婦施打莫德納疫苗，在轄內指定的17家醫療院所預約登記後即可施打。新店慈濟醫院今天開放孕婦接種，許多準媽媽都指定施打莫德納疫苗。施打前院方會替準媽媽進行超音波掃描，確認胎兒狀況後再行施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲你2劑疫苗都已經打完了嗎？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

第三劑疫苗該怎麼選？前台大感染科醫師林氏璧指出，無論前面打哪兩種廠牌，第三劑都建議以mRNA疫苗為首選，特別是前線邊防人員，若很在乎會不舒服者，則不妨選擇高端。他今早也急籲，點名要一族群快去打，「不要天真的以為我們可以永遠成功擋下去，你看看全世界因為Omicron已經燒成什麼樣了！」

林氏璧一早在粉專發文指出，滿18歲以上、兩劑滿12週（3個月以上）已經可追加第三劑，但他強調，現在當務之急需要注射的是邊防人員、醫護人員這些已經首當其衝面對Omicron的人，再來是重症高風險族群，包括60歲以上長者還有第九類。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於其他年輕人及完全無重症風險者，林氏璧說，因為萬一得病重症風險本來就低，現有疫苗對Omicron防感染效果其實也沒有特別裡想，「防重症住院對你們的幫助還好而已，你們其實可能有空間可以等次世代疫苗。」而時間點約會落在今年3～4月後。

▲▼南韓一名年僅29歲的公務員，在接種AZ疫苗後出現嚴重貧血症狀，須接受骨髓移植。（示意圖／路透社）

▲林氏璧急籲，國外因Omicron疫情狂燒，要2劑都還沒打的人別拖了。（示意圖／路透社）

最讓林氏璧擔心的是，大家搶打第三劑，會排擠到真的需要急打第三劑前線人員的需求。接著，他話鋒一轉呼籲還未接種疫苗者快去打，「講再多遍都不夠，到現在連第一劑第二劑都還沒打的人，特別是得新冠高風險的族群，這些人的第一劑第二劑比多半人的第三劑都重要！」

他說，「前線人員目前辛苦的盡量擋，就是在幫你們搶時間…不要天真的以為我們可以永遠成功擋下去，你看看全世界因為Omicron已經燒成什麼樣了！」

▼林氏璧認為，30歲以下的年輕男性如果很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納選BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

疫苗、打疫苗、接種疫苗、新冠疫苗。（圖／記者呂佳賢攝）

林氏璧在本刊報導《「這類疫苗」第3劑首選　醫：不管你前面打哪2劑》一文中提出對選擇第三劑的建議，第一，不管你前面打哪兩劑疫苗，都建議第三劑以mRNA疫苗為首選，特別是前線邊防人員，半量莫德納可能比全量BNT，針對Omicron的效果稍好些，但這裡還需要更多資料。

林氏璧表示，第二，兩劑mRNA後打AZ這個組合其實還可以，但中和抗體還是遠沒有打mRNA好，且你要考慮會承受血栓併血小板低下（約10萬分之一的機率）的風險，這比心肌炎嚴重很多；第三，30歲以下的年輕男性如果很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納選BNT。

林氏璧提到，第四，40歲以下的年輕人打mRNA疫苗後，不良反應比例會較高，比方說發燒、全身肌肉痠痛、疲勞等等，以混打研究看來，發生機率在第一劑和第二劑mRNA疫苗之間，而莫德納半量機率大於BNT全量（半量的劑量還是比BNT高）；如果很在乎這個不舒服，也確實理解目前高端還沒有受到國際的認證問題（正在努力中），不妨選擇高端疫苗。

林氏璧認為，第五，打兩劑高端的朋友，高端最近發表了第三針後對Omicron還是可以有不錯的中和抗體，所以第三劑續打高端可能是可以的；當然你也可以改打mRNA，中和抗體理論上會更高，但這裡還沒有資料，是不是要選擇mRNA或AZ，在不良反應上如同前面幾點的考慮。

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
年輕人不做她來！妹子1年「狂存百萬」　網看職業全跪
F-16V失事！國防部證實：尋獲戰機本體、輪胎
王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網看懂：爸媽的願望
明德郵局有確診足跡　北市府證實：1例本土新案
快訊／北市聯醫2護理師染疫　88人採檢出爐
快訊／跟進桃園提早放寒假？　侯友宜回應了
魂斷清水斷崖！19歲騎士撞路攔墜百米亡
快訊／酒駕撞飛一家人1死3重傷　BMW男遭「殺人罪」起訴
龐建國墜樓亡　愛妻「哭腫雙眼」現身殯儀館
獨／王力宏帶3人硬闖吾疆　大安分局回應了
王力宏7天前1句話超毛　李靚蕾怕「被輕生」藏4訊號

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

送你王の貼身助理！　新聞雲App中午準時抽「一年份合約」

北市聯醫2護理師染疫「擴大匡列隔離34人」　88人採檢結果出爐

王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網全看懂了：是爸媽的願望

美女醫3點分析「力挺蕾神」　轟腦粉把王力宏當白馬王子：不噁心嗎

國台辦再指2批台灣石斑魚含禁用藥物　漁業署駁：送驗皆合格

高端「12至18歲」將開打？　李秉穎曝研究最新進度

新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併

白天高溫不到12度！氣象局續發「低溫特報」　回暖放晴時間點出爐

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

專家估「Omicron恐釀2月大爆發」！籲第3劑應每日打20萬人

送你王の貼身助理！　新聞雲App中午準時抽「一年份合約」

北市聯醫2護理師染疫「擴大匡列隔離34人」　88人採檢結果出爐

王力宏撂3壯漢「1舉動」有玄機！網全看懂了：是爸媽的願望

美女醫3點分析「力挺蕾神」　轟腦粉把王力宏當白馬王子：不噁心嗎

國台辦再指2批台灣石斑魚含禁用藥物　漁業署駁：送驗皆合格

高端「12至18歲」將開打？　李秉穎曝研究最新進度

新竹可怕塞車畫面曝！半小時只開500公尺　他籲朝野談竹竹併

白天高溫不到12度！氣象局續發「低溫特報」　回暖放晴時間點出爐

手機突發警報別慌張！　五大電信業者今16時進行災防訊息測試

苗栗職校2生衝爆突　他「怒瞪+比中指」下課遭痛扁！影片被PO網

王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊：別嚇人好嗎

酒駕受刑人44%有重度酒癮！酒精鎖執行率低　交通部承諾提高罰則

內有洋蔥...癌末繪師燒盡生命參加最後同人展　謝粉絲一路陪伴

時程獎勵拿好拿滿！西華飯店聰明止損　估將蓋8千坪豪宅

不忍了！頻遭質疑賣地圖利建商　中市府記者會反擊「不容抹黑」

防疫情爆發　黃珊珊：北市先準備好400間專責防疫旅館

半導體需求再創高！法人：國際半導體ETF逢除息可伺機進場

前新北市議員廖正良收30萬護航違建　二審判刑6年

媽拜託哈士奇「去叫姐姐起床」　進房見牠跟著睡成人型超傻眼！

生活熱門新聞

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

醫：台灣隨時爆發大規模社區疫情

2022容易遭詐騙！命理師曝4大肥羊生肖

桃機4波傳染39確診　醫曝「別升三級唯一方法」

快訊／桃園食品廠夫妻確診！職場398人採檢結果曝

「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

「台灣何時升三級」？前台大醫給答案了

國道三寶「螃蟹鬼切」　砂石車緊急甩尾懸空

醫護確診非常要命！醫籲指揮中心快做這事

今晨9.4℃！台北12.1度入冬新低　下波冷空氣時間曝

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

更多熱門

相關新聞

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

新冠病毒在空氣中20分鐘即「喪失9成傳染力」

英國布里斯托爾大學（University of Bristol）進行一項全球首見的模擬新冠病毒從口鼻呼出後，「氣溶膠在空氣中的生存力」實驗，結果顯示，病毒在進入空氣5分鐘內活性就會大幅下降，大約20分鐘後就會喪失90％的感染能力。研究作者表示，接觸病毒的最大風險是當你靠近某人的時候，突顯社交距離的重要性。

拜託指揮中心呼籲這些人　專家揭「曙光到來」時間

拜託指揮中心呼籲這些人　專家揭「曙光到來」時間

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

今晨4長程航班+15確診！王必勝曝：未來3天還有高峰

未接種染疫至少減壽30年！醫曝：都得重症

未接種染疫至少減壽30年！醫曝：都得重症

法國新冠增36萬例「創新高」　義大利漲1倍

法國新冠增36萬例「創新高」　義大利漲1倍

關鍵字：

打疫苗新冠肺炎第三劑接種新冠病毒Omicron前台大感染科醫師林氏璧

讀者迴響

熱門新聞

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

有確診者足跡經過　北投明德郵局、小7停業一天

王力宏友人「熟黑道」有前科！李靚蕾崩潰發不自殺聲明

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面