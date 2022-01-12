▲你2劑疫苗都已經打完了嗎？（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

第三劑疫苗該怎麼選？前台大感染科醫師林氏璧指出，無論前面打哪兩種廠牌，第三劑都建議以mRNA疫苗為首選，特別是前線邊防人員，若很在乎會不舒服者，則不妨選擇高端。他今早也急籲，點名要一族群快去打，「不要天真的以為我們可以永遠成功擋下去，你看看全世界因為Omicron已經燒成什麼樣了！」

林氏璧一早在粉專發文指出，滿18歲以上、兩劑滿12週（3個月以上）已經可追加第三劑，但他強調，現在當務之急需要注射的是邊防人員、醫護人員這些已經首當其衝面對Omicron的人，再來是重症高風險族群，包括60歲以上長者還有第九類。

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至於其他年輕人及完全無重症風險者，林氏璧說，因為萬一得病重症風險本來就低，現有疫苗對Omicron防感染效果其實也沒有特別裡想，「防重症住院對你們的幫助還好而已，你們其實可能有空間可以等次世代疫苗。」而時間點約會落在今年3～4月後。

▲林氏璧急籲，國外因Omicron疫情狂燒，要2劑都還沒打的人別拖了。（示意圖／路透社）

最讓林氏璧擔心的是，大家搶打第三劑，會排擠到真的需要急打第三劑前線人員的需求。接著，他話鋒一轉呼籲還未接種疫苗者快去打，「講再多遍都不夠，到現在連第一劑第二劑都還沒打的人，特別是得新冠高風險的族群，這些人的第一劑第二劑比多半人的第三劑都重要！」

他說，「前線人員目前辛苦的盡量擋，就是在幫你們搶時間…不要天真的以為我們可以永遠成功擋下去，你看看全世界因為Omicron已經燒成什麼樣了！」

▼林氏璧認為，30歲以下的年輕男性如果很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納選BNT。（圖／記者呂佳賢攝）

林氏璧在本刊報導《「這類疫苗」第3劑首選 醫：不管你前面打哪2劑》一文中提出對選擇第三劑的建議，第一，不管你前面打哪兩劑疫苗，都建議第三劑以mRNA疫苗為首選，特別是前線邊防人員，半量莫德納可能比全量BNT，針對Omicron的效果稍好些，但這裡還需要更多資料。

林氏璧表示，第二，兩劑mRNA後打AZ這個組合其實還可以，但中和抗體還是遠沒有打mRNA好，且你要考慮會承受血栓併血小板低下（約10萬分之一的機率）的風險，這比心肌炎嚴重很多；第三，30歲以下的年輕男性如果很在乎心肌炎的風險，可以避開莫德納選BNT。

林氏璧提到，第四，40歲以下的年輕人打mRNA疫苗後，不良反應比例會較高，比方說發燒、全身肌肉痠痛、疲勞等等，以混打研究看來，發生機率在第一劑和第二劑mRNA疫苗之間，而莫德納半量機率大於BNT全量（半量的劑量還是比BNT高）；如果很在乎這個不舒服，也確實理解目前高端還沒有受到國際的認證問題（正在努力中），不妨選擇高端疫苗。

林氏璧認為，第五，打兩劑高端的朋友，高端最近發表了第三針後對Omicron還是可以有不錯的中和抗體，所以第三劑續打高端可能是可以的；當然你也可以改打mRNA，中和抗體理論上會更高，但這裡還沒有資料，是不是要選擇mRNA或AZ，在不良反應上如同前面幾點的考慮。