「3數字」證明：這地方最危險！專家曝升三級警戒可能性

▲接近春節，返鄉國人大增，也讓境外移入個案日益增加。（照／記者沈繼昌翻攝）

記者張乃文／綜合報導

桃機群聚案尚未結束，專家們紛紛強調，「保持警覺，但不用過度恐慌」。也因先前本土疫情的經驗，讓不少人感到擔憂，對此，新光醫院副院長洪子仁則說，目前並沒有升三級警戒的跡象；同時他也列出3個數字給大家參考，驗證了桃機群聚案的發生，可從「境外旅客陽性率太高」、病毒特性推論。

洪子仁昨（11）在節目「年代向錢看」分析，桃機群聚案目前都是還可畫出關聯圖的範圍，「只要畫得出來，就還稍微有點餘綽在」。但他也強調，若哪天開始出現不明感染源的確診個案，「防疫跟警戒等級就真的要提高」。

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洪子仁說，許多人一定會對「要不要升三級」感到憂慮，但他說明，升三級有升三級的條件，假設疫情真的進展到某個程度，該升還是要升，可是「目前為止並沒有升三級的跡象。」，因此他認為，保持高度警覺，無須過度恐慌。

同時，洪子仁也列出3個科學數字給大家參考：

1.金嗓歌友會773位中，驗出確診3位，換言之盛行率大概是0.4%。

2.機場盛行率理論上會是目前本土群聚最高的場所，而現在檢驗的8千多人，包括清潔員、地勤人員等，確診為17人，盛行率0.2%。

3.中央流行疫情指揮中心也往前線推進，長班旅客執行落地採檢，陽性直接送醫，陰性才入關。他說，實施首日就可以看到檢驗217位中，就出現17人確診，陽性率達7.8%。

洪子仁指出，這也驗證機場、防疫計程車及旅館會被突破的原因，「就是因為境外旅客陽性率太高，加上病毒特性是傳播力強」，就會造成現在的狀況。