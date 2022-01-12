北市7中型接種站地點曝！14日預約疫苗　柯文哲籲65歲以下過12點再來

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市截至1月底前，有110萬人符合接種第3劑疫苗的資格，為因應龐大接種量能，北市府10日宣布下周在社區加開7個中型接種站，14日開放線上預約。台北市長柯文哲12日公布7個中型接種站地點，並呼籲民眾讓65歲以上先預約，65歲以下過中午12時再預約。

柯文哲公布新增的7個中型接種站地點，北投區在奇岩區活動中心，士林區在義信備用禮堂，大同區在爵士廣場（中山雙連捷運站地下街），萬華區在富福區民活動中心，內湖區在慈濟內湖聯絡處，信義區在台北市政府1樓中庭，文山區在行政中心10樓大禮堂。

柯文哲指出，會開始調動醫院一天可以打多少量能，14日上午9時會把17日至23日的注射量能重新開啟一遍，上次是一到五，這次連六日也打，會再看診所跟醫院願意多打的，再把量能開出來。

柯文哲記者會上也忍不住抱怨中央，他表示，軍隊動員也需要時間，第3劑間隔時間從5個月變12周，一下子有600多萬人符合資格，應排優先順序，否則會發生不急的人去擠到急的人，因此，這週保留相當大的注射能量，按原訂計畫先解決機場、防疫旅館以及醫院。

柯文哲指出，下周疫苗開10萬，這周疫苗打完後，會要求每個醫院開到極限，而他正壓迫醫院增加量能，到底有多少他也不知道，星期五才知道，但怎麼點還是不夠，因為符合資格者有600萬人，他不可能1周內開到600萬，開到18萬就不得了，了不起20萬。

柯文哲呼籲，65歲以上先打疫苗，65歲以下拜託先不要來，或者早上9時到12時讓年紀大先預約，65歲以下中午12時以後再來上網預約，這不是硬性規定，是道德勸說。另外，對於中型接種站可否提供隨到隨打的服務，柯文哲回應，不可以，會亂掉。