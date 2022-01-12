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佛光山講堂東港會暖心臘八粥　人聲沸佛騰結善緣過「虎」年

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥 。（圖／東港分會提供，下同

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥，與民眾結緣。（圖／東港分會提供，下同)

記者陳崑福／屏東報導

潮州佛光山講堂東港分會為慶祝佛陀成道日，在監寺妙辰法師帶領下，加上恆春福華飯店主廚張瑞從師兄特別請假，配合分會43位師姊、師兄，用心烹煮準備了8000碗臘八粥，與東港地區機關、學校及民眾結緣，分享平安吉祥的喜悅。

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥 。（圖／東港分會提供，下同

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥 。（圖／東港分會提供，下同

烹煮臘八粥場地向東港朝隆宮(媽祖廟)借用廟前廣場，所有食材，會長鄭雪惠、督導王政鎮等人在好幾個星期前就陸續聯絡備料事宜，當天清晨天未亮，主廚張瑞從、掌廚張蜀濤兩位師兄，及陳秀春、張鷹美，張梅花3位師姊等人早已忙了起來，並在在6點左右就烹煮完成。

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥 。（圖／東港分會提供，下同

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥 。（圖／東港分會提供，下同

潮州講堂監寺妙辰法師一大早也趕來為工作師姊、師兄加油；朝隆宮董事長郭廷周、中興里長林義國，朝安里長黃金條、東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉、計畫參選2022年東港鎮長的東港區漁會總幹事林漢丑等人地方人士也都到場；許多民眾聞訊，一早就到廣場前排隊，致廣場四周熱鬧滾滾，人聲鼎沸。

▲佛光山潮州講堂東港分會在東港朝宮前廣場準備臘八粥 。（圖／東港分會提供，下同

隨後由東港分會的師姐、師兄分送東港地政事務所、東港高中，東興國小，以栗國小，海濱國小。興農社區，元極舞協會，中興里，朝安里，興台里，頂新里，醫學氣功等機關、團體及民眾，與他們分享佛陀成道的喜悅。

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