花蓮月光寺分享千碗臘八粥　為晨運長者暖胃結緣

▲花蓮佛光山月光寺廣結佛緣，贈送千碗臘八粥為晨運長者暖胃。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

時歲步入臘月，佛光山月光寺為慶祝佛陀成道，每年皆會為吉安鄉準備臘八粥結善緣，今年更特別兩度來到吉安分享近三千碗平安臘八粥結緣，把最好吃的吉安米加入師兄師姐們愛的調味，共品佛道普施吉祥平安！祝福大家新年健康圓滿！

日前各村長聚集到公所前準備為每村長者及部落耆老分送平安臘八粥，無分宗教族群，上千碗愛心臘八粥品結緣佛陀的普施喜捨，更祈祝長輩們健康吉祥。

▲▼月光寺到長者陳韻現場分享臘八粥，為早起晨運民眾暖胃。

吉安鄉首次空前辦理活動超過6000名鄉親的元旦升旗暨健走活動中，同步開啟跨年線上祈福路跑精彩，月光寺也貼心鄉親於運動健身的早晨健走養胃，一大早即分送千餘碗臘八粥跟鄉親結善緣，供運動後飢腸轆轆的鄉親享用，在不到三十分鐘內便全數領取完畢，大獲鄉親好評、讚聲連連。

鄉長游淑貞特別感謝月光寺監寺妙勳法師帶領國際佛光會花蓮督導委員會各級幹部師兄姊們，積極連結社區資源為全鄉帶來吉祥平安的力量，同時為新的一年獻上健康祝福。

農曆12月8日為「佛陀成道紀念日」又稱「法寶節」，這一天前後享用臘八粥已成民間習俗與傳統，月光寺亦連續多年發送千碗平安臘八粥到吉安鄉，藉由十八村村長分送至鄉親長者手中，不僅特意選用吉安米，並由志工們自清晨起，分工洗、切、煮、滾，歷經數小時團結用心，熬製一碗碗飽含心意的平安臘八粥，也象徵無限的健康、幸福與快樂意涵。

妙勳法師表示，品嚐臘八粥時節後便是春節，感謝鄉長游淑貞以親力親為帶動吉安鄉創造更多正能量與社會溫暖致力，在新年之始特轉贈游鄉長一幅星雲大師的新春墨寶，培養「處世無畏，和平共存」的人生智慧，代表月光寺祈福吉安萬事皆圓滿。

坐落於吉安鄉稻香村，深耕在地近三十年的月光寺，刻正如火如荼地進行大雄寶殿新建工程，落成後將成為全球宗教信仰者朝聖必訪的新地標，並為鄉內增添國際級多元藝文活動與心靈滋養的交流基地。