　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

佛光山南台別院為慶祝農曆12月8日佛陀成道日，特準備佛粥（臘八粥），除在道場供應禮佛信眾外，還分送政府機關、公司行號、弱勢團體等單位，20日南台別院的滿舟住持也特別分享供佛的臘八粥，親送至台南市政府永華市政中心。

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲除親自接待，並滿心歡喜的品嚐臘八粥，並且也立刻將臘八粥親手發送給市政府的員工和洽公的民眾，讓民眾一同沐浴在佛陀的法喜之下。

市長黃偉哲表示，今年一開年新冠肺炎疫情就相對比較嚴重，但我們還是要把防疫給做好，而且今天吃了佛陀加持過的臘八粥，希望佛陀慈悲，能夠讓疫情早日過去，大家都能平安喜樂。

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

相傳佛陀成道前，曾苦行六年而未證悟，因而決定放棄苦行的方式，當佛陀來到尼連禪河邊，因飢餓過度體力不支，遂昏厥倒地，幸蒙牧羊女供養乳糜，佛陀飲用後，體力逐漸恢復，回到伽耶山端坐在菩提樹下，金剛座上，立誓不證菩提絕不起座，終於在12月8日這一天，夜睹明星悟道，是日稱為「佛成道日」，因此每年臘月初八，佛陀成道日這一天，一般寺廟道場都會煮臘八粥供眾。

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佛光山南台別院為慶祝農曆12月8日的佛陀成道日，除準備臘八粥供應信眾外，同時還贈送佛光山開山星雲大師，辛丑年「花開四季 耕耘心田」墨寶，給普羅大眾共結法緣，廣受大家的喜愛與歡迎。

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南台別院的滿舟住持表示說，在佛陀成道日藉著一碗臘八粥，祝福大家平安、健康，希望大家在佛陀的加持、庇護之下，讓台灣平安，讓疫情早日遠離，大家都能身心自在、吉祥如意。

濕敷、乾擦都好用
 

ET快訊
快訊／蕭美琴接獲邀請函！　將出席美國總統就職典禮
唐吉訶德塞滿人！她籲別群聚...淚訴：不想做護理師了
快訊／川普落寞離開白宮！　搭上直升機「正式謝幕」
嫩妹八大打工...竟「服務」到親爸！羞恥感炸裂：渾身發熱又發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

鹿希派房間滿地鳥屎...吳宗憲傻眼飆粗話　憲哥一見古董傢俱變「這樣」：哩洗咧哈囉

楊超越對化妝超有自信：我女團不是白做　懟Yamy成品「這就是普通女生貼的」XD

部桃醫院長喊話醫護：請再撐一下　化學兵出動「物品離開先消毒5分鐘」

親人浪貓「聽到收編」秒上車狂蹭 她曝結局網笑傻：是詐騙罐犯～

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

趣味春聯迎新年　移民署陪伴新住民寫書法體驗年節文化

年關近檳榔價格飆漲！鳳林警「護檳專案」優勢警力防竊賊

因應新冠肺炎防疫　台大醫院雲林分院實施：探病管制與就醫分流

佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

台南市觀旅局發表年度成果　黃偉哲：十全十美成績斐然

染疫護理師一家3口足跡畫出「桃園蛋黃區」　當地人驚呆：拜託封城

雲林65歲阿伯考到汽機車駕照…一考13次　背後原因滿滿洋蔥

台南善心警長讓愛心芬芳延續　方仰寧義賣蘭花捐家扶弱勢

台南刑事人員執行6年輪調計畫　新警長方仰寧：並無此規劃！

女星瘋泡澡排毒消水腫，但有「2件事」要當心！

快訊／接獲邀請函！蕭美琴將出席美國總統就職典禮

快訊／嘉義民雄娃娃機起火！一整排7房「全面燃燒」14消防車搶救

《神力女超人1984》許下願望置身美夢幻境　終究還是要清醒面對現實

唐吉訶德塞滿人！她無奈籲民眾別群聚...淚訴：再這樣不想做護理師了

川普最後一天特赦、減刑143人　名單上沒有私人律師朱利安尼

快訊／川普離開白宮！　搭直升機前往安德魯空軍基地

創新難度！「碎玻璃拼圖」讓高手都卻步　網：地獄魔王級

影／國一平鎮匝道「聯結車失控側翻」　駕駛骨折、台66線嚴重壅塞

祝賀拜登、賀錦麗就職　江啟臣盼美強化與中華民國互惠合作關係

悄悄進入前女友家...看她只穿內褲躺床 渣男硬上「瘋狂衝刺」：原諒一次

地方熱門新聞

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

右手少一個動作　卡車栽溝秒泡水

台南罹癌孝子舉鐵架叫賣　站6小時腿軟

雲林高齡65歲才考駕照　原因滿滿洋蔥

全家超商「玉子鰻魚飯」　屏東老字號企業供應

檢警疑「嘉義大善人」涉賭博網站洗錢

南檢結合農田水利署嘉南管理處聯手反賄

台南燈節、鹽水蜂炮取消　

1人20元就載　白牌車吃10萬罰單

台南仁德塑膠工廠火警燃燒11小時撲滅

部桃群聚染疫！彰化衛生局長聲援

雲林縣取消北港燈會、斗南年貨大街活動

快訊／黃偉哲：取消鹽水蜂炮！

奇美「總鋪師」再次現場補充消防人員體力

更多熱門

相關新聞

台南市觀旅局發表年度成果

台南市觀旅局發表年度成果

去年遭逢肺炎疫情影響，觀光產業受到衝擊，在黃偉哲市長領導的台南市觀光團隊還有各觀光產業業者齊心努力下，台南觀光逆風成長，交出亮麗的成績單，回顧一年的努力，觀光旅遊局於1月20日辦理「2021年度觀光成果發表記者會」，黃偉哲特地到場勉勵，並由觀旅局長郭貞慧發表「十全十美」觀光豐碩成果。

光陽1／27電動機車發表會延期

光陽1／27電動機車發表會延期

部桃染疫再添一例　醫師：農曆年前都是危險期

部桃染疫再添一例　醫師：農曆年前都是危險期

即／體大3學生曾赴A7站摩斯！同寢7人隔離中

即／體大3學生曾赴A7站摩斯！同寢7人隔離中

矯正機關有人確診　法務部：中央回應

矯正機關有人確診　法務部：中央回應

關鍵字：

佛光山南台別院臘八粥黃偉哲佛陀疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／案864接觸親屬有進台北101上班

醫「趴睡」猝逝　全身緊穿防護衣

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

即／高雄榮總發公告：準備收治新冠病患

女粉認了去過2次范植偉淡水家！

早上才發文！前台大醫曝「最糟情況」成真了

點180元鹽酥雞「僅8塊」　店家喊冤PO照卻逆風

花666網購可水洗提袋！林進拆開一看撕爛：我X你媽

女護理師為愛北上部桃！男友家人趕走：好聚好散

陸方嗆辱華！韓吃播主道歉仍被解約

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

77年次女街友陳屍車站「4段婚姻被挖出」

小S 2年前神預言　狠酸鄭爽：心機超重！

太空垃圾墜落首爾！宋仲基知情

更多

最夯影音

更多
鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ

鬼鬼超好動！KID傻眼「來搗蛋的吧」　黃秋生險被戳瞎：她該去看醫生ＸＤ
台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

台南罹癌男舉40公斤鐵架叫賣！　站6小時腿軟：賺錢讓爸媽看醫生

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

小客車逆向撞2機車辯故障想逃！ 熱心哥怒搥車窗整片掉落：下來

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

群聚擴大！新增4例本土個案 染疫護理師丈夫、女兒、同事全中

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

鄭爽爆在美國找代理孕母又棄養！　首發聲回應：非常傷心

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面