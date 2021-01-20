佛光山南台別院施臘八粥　黃偉哲盼佛陀慈悲助台灣早渡疫情

▲佛光山南台別院為慶祝佛陀成道日，特準備臘八粥，由滿舟住持親送市府永華市政中心，市長黃偉哲歡喜品嚐分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



佛光山南台別院為慶祝農曆12月8日佛陀成道日，特準備佛粥（臘八粥），除在道場供應禮佛信眾外，還分送政府機關、公司行號、弱勢團體等單位，20日南台別院的滿舟住持也特別分享供佛的臘八粥，親送至台南市政府永華市政中心。

市長黃偉哲除親自接待，並滿心歡喜的品嚐臘八粥，並且也立刻將臘八粥親手發送給市政府的員工和洽公的民眾，讓民眾一同沐浴在佛陀的法喜之下。



市長黃偉哲表示，今年一開年新冠肺炎疫情就相對比較嚴重，但我們還是要把防疫給做好，而且今天吃了佛陀加持過的臘八粥，希望佛陀慈悲，能夠讓疫情早日過去，大家都能平安喜樂。





相傳佛陀成道前，曾苦行六年而未證悟，因而決定放棄苦行的方式，當佛陀來到尼連禪河邊，因飢餓過度體力不支，遂昏厥倒地，幸蒙牧羊女供養乳糜，佛陀飲用後，體力逐漸恢復，回到伽耶山端坐在菩提樹下，金剛座上，立誓不證菩提絕不起座，終於在12月8日這一天，夜睹明星悟道，是日稱為「佛成道日」，因此每年臘月初八，佛陀成道日這一天，一般寺廟道場都會煮臘八粥供眾。





佛光山南台別院為慶祝農曆12月8日的佛陀成道日，除準備臘八粥供應信眾外，同時還贈送佛光山開山星雲大師，辛丑年「花開四季 耕耘心田」墨寶，給普羅大眾共結法緣，廣受大家的喜愛與歡迎。





南台別院的滿舟住持表示說，在佛陀成道日藉著一碗臘八粥，祝福大家平安、健康，希望大家在佛陀的加持、庇護之下，讓台灣平安，讓疫情早日遠離，大家都能身心自在、吉祥如意。

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