美國社會分歧嚴重「內戰恐開打？」　楊永明：勢必影響全球

▲美國國內問題嚴重。（圖／路透）



記者周依儒／綜合報導

美國國會暴動事件日前滿一周年，此事也再度加深美國社會分歧，更有不少人預測美國可能會發生內戰，就連高齡97歲的前總統卡特（Jimmy Carter）也投書《紐約時報》指出，美國社會應該趕緊團結起來，擱置分歧，否則可能會發生內戰或失去民主自由。對此，台大政治系教授楊永明也在Podcast節目《Wow世界熱鬧什麼？》分析了美國國內現在面臨的四大分歧現況，包括政黨、種族、貧富差距、槍枝暴力。

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一‧政黨對立

國會暴動事件日前滿周年，但支持共和黨的保守派媒體皆淡化此事及拜登本月6日在國會大廈的演說，而民主黨與共和黨的對立更是日趨嚴重，根據美國民調顯示，共和黨支持者有6成以上的人支持美國分成兩個國家。楊永明表示，美國兩黨對立的情形比台灣還嚴重，根本是形同陌路，保守派媒體轟拜登當選一年有95天都待在自己的家鄉德拉瓦州，只顧自己民主黨的選民，甚少去共和黨大本營的南方或中西部；而拜登連自己民主黨內部的激進派、溫和派都搞不定，美國政治分歧嚴重。

▲種族分歧一直是美國國內長久以來無解的問題。（圖／達志影像／美聯社）



二‧種族分歧

美國經常被外界稱為「文化大熔爐」，但楊永明表示，美國頂多只能當「文化調色盤」，也就是各種族的人安穩各據一方，根本無法融合，而南北戰爭雖已過100多年，但直至2020年都還有州仍掛著象徵支持奴隸制度的南方邦聯軍旗。

種族問題的影響力甚大，舉例來說，美國現正推行「批判性種族理論課程」（Critical Race Theory，簡稱CRT），為的是對過去的種族主義所造成的問題來做糾正，但有些州因做法過於激烈引發地方人士不滿，像「藍州（民主黨）」維吉尼亞州去年底舉行州長選舉，共和黨政治新人楊金（Glenn Youngkin）就憑「一上任立即廢除CRT課程」的政見，一舉打敗民主黨籍的前州長麥克利夫（Terry McAuliffe）。

三.貧富差距

美國去年年底發生多起「快閃搶劫」（flash mob robbery），成群結眾的搶匪直接衝入賣場拿走貨架上的商品，下秒隨即逃亡。楊永明指出，美國貧富差距過大，金字塔1%的有錢人掌握全美人口20%的財富，導致很多人覺得努力工作也沒用，有錢的人還是一樣有錢，社會內部分化嚴重。

▲美國槍枝氾濫，2018便有March For Our Lives遊行要求政府立法管制槍枝。（圖／達志影像／美聯社）



四.槍枝暴力

美國去年一整年死於槍枝暴力的就有44750人，其中1500人還是18歲以下的兒童，且美國平均1人就有1.2把民用槍枝，槍枝數量比人口多，槍枝販售店更比零售店、便利商店加起來還多，槍枝氾濫成美國社會安全方面的最大隱憂。

前總統卡特上周在《紐約時報》投書表示，「我為我們的民主感到憂慮，美國正在不斷擴大的深淵邊緣搖搖欲墜，如果不採取行動將會失去寶貴民主，而陷入內戰。」楊永明指出，美國身為全球軍事經濟最強國，但內部呈現的狀況讓人憂心，倘若美國發生內戰，影響的絕對是全球，首當其衝的東歐、中東很快就會權力真空，這世界會越來越混亂；此外，就算美國沒有內戰，但依照美國國內問題越來越惡化的程度來看，美國對外參與的程度將會逐漸退縮，全球穩定性將受到挑戰。

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