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歐洲議會議長病逝　曾是義大利知名媒體人

▲▼歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）。（圖／路透）

▲歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電

歐洲議會議長薩索里（David Sassoli）今天凌晨在義大利醫院病逝，享壽65歲，他曾任職記者長達30年，是義大利知名媒體人，2009年首次當選歐洲議會議員，2019年當選歐洲議會議長。

薩索里發言人庫約（Roberto Cuillo）表示：「薩索里1月11日凌晨1時15分病逝於義大利阿維亞諾（Aviano）國家癌症研究所（CRO）。」

駐歐盟兼駐比利時代表處今天也在社群媒體發文，推祟薩索里是民主與自由的領袖，對他離世深感悲痛。

薩索里在被歐洲政壇熟識前，是義大利知名媒體人，薩索里1956年5月30日出生於義大利佛羅倫斯（Florence），年輕時曾在小報社擔任記者，後來搬到羅馬，開啟長達30年媒體生涯，也曾任職電視台，成為家喻戶曉人物。

據政治新聞網站Politco今天報導，2007年薩索里轉入政界，2009年當選歐洲議員，並曾在2012年競選羅馬市長失敗，但2014年再次當選歐洲議會議員，並成為副議長。

在2019年下半年他更進一步當選議長，但上任後不久COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在歐洲大流行，他主要的工作都在指導歐洲議會如何在COVID-19疫情下開會，包括推出議員遠距開會及投票系統。

但自去年9月以來，薩索里一直與包括肺炎在內的嚴重疾病對抗並多次住院，而近期他2年半議長任期將屆滿，議會原本就要選出新議長，卻不幸傳來他離世消息。

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