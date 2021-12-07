歐盟決定延長制裁中國官員1年「名單有14人」　議員：習近平誤判

▲歐盟通過決定，將對在世界各國嚴重侵犯人權的個人和實體的制裁延長一年。（圖／CFP）



中央社

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰表示，歐洲聯盟延長制裁侵犯人權的中國官員至2022年底，顯示中國領導人認為歐盟會向北京屈服是幻想，布魯塞爾證明習近平的團隊評估錯誤。

歐洲議會德國籍的對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Bütikofer）對歐盟決定對侵犯人權的中國官員延長制裁一年的決定發表評論。

包瑞翰表示，幾天前中國領導層還幻想歐盟會結束今年3月對中國官員祭出的制裁，向北京屈服。但布魯塞爾今天的決定已經證明，習近平的團隊評估錯誤。

他指出，即將上台的德國新政府聯盟將採取的對中路線此刻也發揮積極作用，他呼籲中國認清現實，歐盟願意與中國進行對話，但在必要的情況下，歐盟也會劃清界限。

歐盟今天通過決定，將對在世界各國嚴重侵犯人權的個人和實體的制裁延長一年，直至2022年12月8日，目前制裁名單上共有14人和4個實體。

歐盟全球人權制裁制度起於2020年12月，今年3月公布，對新疆維吾爾自治區公安廳廳長陳明國、當地中共高幹王明山及王君正祭出旅遊禁令，凍結他們的資產；前新疆政法委書記朱海侖被鎖定；新疆生產建設兵團公安局也遭制裁。