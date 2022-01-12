不打疫苗就交錢！魁北克將對未接種者「課健康稅」　金額絕對有感

▲加拿大魁北克省未來將向未接種新冠疫苗的居民徵收健康稅。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

加拿大新冠疫情最嚴重的魁北克省（Quebec）宣布，未來將向未接種新冠疫苗的居民徵收健康稅，成為國內首個對未施打疫苗者祭出財務懲罰的地區。魁北克省長盧戈（Francois Legault）表示，儘管目前政府還未決定稅金的金額，但這絕對會是個讓人有感的數目，「未接種者也必須為全國公衛做出貢獻」。

據BBC報導，魁北克是加拿大疫情最嚴峻的地區之一，當地除了確診數不斷升高外，也是加拿大死亡數最高的地區之一。然而，聯邦政府數據卻顯示，當地只有85%居民剛剛在1月1日前接種了至少1劑疫苗，而完全未接種的魁北克居民更高達12.8%，占了染疫後住院總人數的50%左右。

▲省長盧戈表示，政府認為未接種疫苗的人也該為公衛做出貢獻，因此才決定向他們徵稅。（圖／翻攝自維基百科）

魁北克省長盧戈11日宣布，當地未來將向未接種居民徵收健康稅，儘管政府目前還未決定稅額多少，但這絕對會是一個讓人有感的數目，「我覺得這是一個公平性的問題，連一劑疫苗都沒接種的居民必須為全國的公衛領域做出貢獻，我認為我們欠那90%已接種疫苗、做出了犧牲的民眾一個公道。」

事實上，魁北克並不是全球唯一一個對不願接種人士施以經濟懲罰的地區。早前希臘也曾規定，未接種疫苗的人士將面臨100歐元（約新台幣3000元）的罰款，如果他們繼續不接種疫苗的話，每個月也會被罰款，而新加坡則要求未接種人士在染疫後自付醫療費。

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