▲桃園市某國小傳出附設幼兒園有學童確診，桃園市環保局進行清消作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到Omicron病毒影響，全球新冠肺炎疫情持續延燒，昨境外移入個案高達58例，追平史上新高，本土也有12例，而根據教育部今（12日）公布最新統計資料，截至昨（11日）天為止，各級學校新增1例確診，來自本土幼兒園，也讓本土病例連續3天增加1例，累計達726例，境外生則無新增，境外生累計確診維持222例。

近期國際疫情因Omicron病毒而持續延燒，累計到今天為止，全球染疫人數超過3.12億人，各國確診數短期暴增，法國單日確診數創新高，台灣本土也爆發群聚感染，昨境外移入58例，本土則新增12例確診病例，也讓桃機群聚確診數累積到39人。

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▲本土校園連續3天增1例確診，校園累計總數達948例。（圖／教育部提供）

根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數來到948例，新增1例確診，為本土新增個案，也就是昨天本土新增的案號10、未滿5歲女生，讓本土連續3天都新增1個案，其中213例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生191例，還有90例幼兒園生。

至於境外生部分，昨天無新增個案，維持222例，總計境外移入大專校院學生185例，境外移入高中生35例，國中生、國小生各1例。