前線醫護最辛酸！急救主任猝死「最後一刻還在工作」：忙完再休息

▲河南作為大陸疫情重災區，11日新增確診118例 。（圖／視覺中國）

記者蔡儀潔／綜合報導

醫護人員作為抗疫前線常常疲於奔命，大陸河南周口一名120急救指揮中心主任，得知救護車司機1個月沒回家看孩子，於是承擔對方工作，連續工作13個小時，最終於6日凌晨因疲勞過度不幸逝世，終年55歲。

▲王新華帶領的120急救隊伍。（圖／翻攝自北京新浪網）

綜合陸媒報導，王新華擔任周口市第一人民醫院120急救指揮中心主任，他3日接獲醫院通知，要求執行排查疫情任務後，便放下搬家等事宜，迅速趕回醫院報到，並調配負壓救護車、核酸檢測物資等。

之後，王新華得知負壓救護車司機牛威已接近一個月沒有與孩子見面，於是主動承擔了對方的工作，親自駕駛負壓救護車前往四通鎮。

就這樣，從3日下午5時許到翌日上午7時許間，王新華連續工作13小時，在四通鎮3個行政村往返8次、往返醫院和四通鎮12次，轉運50多名醫務人員及防疫物資，確保了近3500名村民的檢測順利完成。

王新華之後雖被安排返回指定隔離點休息了數小時，但同日下午1時許又被要求執行檢測任務，隨後再被安排隔離。隔離期間，他多次致電同事，調配工作並持續遠程指揮，最終在6日凌晨因疲勞過度猝死。

「太可惜了，王主任剛剛55歲就離開了我們。」救護車司機牛威對王新華的離開痛心不已，「出車四通鎮的任務原本是安排我和另外一個同事分別駕車去，王主任考慮到我前段時間先後駕駛負壓救護車支援扶溝、沈丘兩縣抗擊疫情剛剛走出隔離點，想讓我多休息下。沒想到他這次挺身逆行竟成了我們的訣別。」

同事們都知道王新華近段事務多、比較累，勸他多多休息，但他卻說「關鍵時刻不能掉鏈子，這段時間尤為重要，等忙完這段時間，再好好休息休息」。

▲王新華遺照。（圖／翻攝自北京新浪網）

報導指出，王新華帶領的120急救隊伍由14人組成，分別負責本地120報警電話受理、院前急救醫療的指揮、120車輛的調度和緊急醫療救援，疫情防控期間還負責工作人員和防疫物資轉運等工作。王新華帶領的120急救隊伍，37年來接出診從未出現因車輛故障，或車載急救物資不足等問題耽誤救治的事件。