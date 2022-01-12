他在美醫院工作…曝「與病毒共存」巨大代價：犧牲太多人了

網搜小組／趙蔡州報導

美國Omicron變異株已在全境擴散，一周內新增190多萬例確診，累計確診數突破6000萬人，導致當地醫療、警消、交通、教育系統陷入困境。一名在美國醫院工作的網友發文，曝光當地疫情的狀況，同時也點出「與新冠病毒共存」所需付出的代價，貼文一出立刻引發網友熱烈討論。

新冠肺炎Omicron變異株持續在美國擴散，有媒體報導當地許多州因為疫情因素，導致醫療、警消、交通、教育系統等生活基本服務面臨崩潰，像是堪薩斯州醫院幾乎已無病床，加州洛杉磯缺乏可出勤的警消人力等。一名網友在批踢踢好奇詢問，「美國日前爆出單日百萬確診，真的面臨醫療、警消崩潰嗎？」

對此，一名網友特別回文，表示自己在美國某醫院工作，疫情爆發後至今已經2年，從Delta到現在的Omicron變異株，他認為現在的恐懼感反而更大了，「雖然 Omicron 重症率似乎比較低，但是傳染性強太多，我們醫院急診幾乎隨便篩隨便有，我們團隊的醫生就有3人確診，包含我自己」。

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▲原PO表示，疫情爆發至今已經2年，從Delta到現在的Omicron，現在的恐懼感反而更大了。（圖／路透社）

幸好Omicron感染後的嚴重性較低，而且大部分的人都已打3劑疫苗，所以多數人都是輕微上呼吸道症狀，甚至很多人都是無症狀，即便如此，還是對整個社會有影響的，像是他熟悉的醫療服務，沒有急迫性的手術都被暫停，社會上則是說警消、醫護人手不夠，各行各業都是，所以CDC才會把隔離天數越改越短。

他也提到，看到許多台灣網友在討論，既然Omicron 跟流感差不多，像美國一樣共存很合理吧，但他認為「Omicron 跟流感差很多」，同時舉他服務的醫院違例子，「我們醫院是只要掛急診的人，都會普篩」，但去年冬季至今，常見的流感都沒有驗出陽性，反而感染Covid的人多到滿出來，顯見Covid傳染力多驚人。

▲原PO表示，美國是一個不自由毋寧死的國家，雖然有了相對自由正常的生活，卻也付出了很大的代價。（圖／路透社）

他指出，當分母大的時候，就算重症率不高，住院數還是很驚人，至於網友好奇的「美國醫療體系是否面臨崩潰」，其實美國醫療能量還是很強，雖然醫療CP值爛到掉渣，但該有的資源花費絕不會手軟。

他認為，台灣目前的做法是正確的，好好守住邊境且盡量社區清零，台灣與美國畢竟國情不同，美國是一個「不自由毋寧死」的國家，雖然有了相對自由正常的生活，卻也付出了很大的代價，「最主要的原因是共存的代價是死太多人了」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「比流感傳染力還強，真的很誇張 到底還能怎麼防」、「這才是真實反應共存的影響，基數太大，即使重症比例減少，死的可能還比共存前多」、「這也是台灣現在主流還是希望清零的原因」、「共存是不得已才如此，能清零還是清零吧」。

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