5歲童玩火點燃聖誕樹！　費城公寓惡火釀12死

▲費城火燒公寓導致3大9小死亡 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國費城5日的嚴重火災釀成12人死亡悲劇，消防指揮官泰爾（Adam Thiel）指出經過一周的調查後，確定是一名5歲男童用打火機點燃家中的聖誕樹，結果火勢一發不可收拾。

綜合外電報導，費城市長肯尼（Jim Kenney）與市政府及聯邦政府官員共同召開記者會，期間泰爾表示經過一周針對火場周遭的電源插座、大量碎片和其他物證的累人調查，結果「有99％到100％的可信度」，起火點是公寓內的一棵聖誕樹。

調查人員在聖誕樹旁邊找到一支打火機，逐一詢問後他們確定清晨時在公寓起火點那層樓的只有一名5歲男孩，調查結果基本上證實了事發當下的情況，男童是第一個在事發時打電話給員警的人。

該棟高3層樓的公寓由聯邦政府出資的費城房產局（PHA）所有，本月5日清晨6點30分傳出火警，最初從2樓窗戶傳出濃煙和大火，隨後往頂樓急竄。消防員第一時間趕赴現場撲滅火勢，但建築外牆已燒成一片焦黑，26名住戶中的12人也不幸喪生。

泰爾指出，男童在失火後成功逃出生還，一名在3樓的男子則是跳窗逃生但摔成重傷，送醫後仍在治療中。根據法醫辦公室指出，12名死者均是死於吸入致命性濃煙。

費城辦公室11日證實死者為3個姊妹，分別為33歲的羅莎莉（Rosalee McDonald）、30歲的維吉尼亞（Virginia Thomas）和18歲的昆莎（Quinsha White），其餘9名均是她們的孩子，年齡介於2歲到16歲。