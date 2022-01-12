全台只有1萬份！超狂「1公尺比薩盒」開賣了　爽嗑10款人氣美食

▲必勝客推超狂1公尺派對巨飽盒。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手機螢幕真的裝不下！人氣比薩品牌「必勝客」驚喜推出超狂「1公尺派對巨飽盒」，一次集結3款比薩、紙包筆管麵、5種人氣副食等10大必吃美食，即日起於指定50間門市限定販售，僅提供外帶，限量1萬組，上班就揪同事一起吃爆。另，肯德基近日也有春節限定「金海派富貴起司炸雞」，2月28日前限時開吃。

▲1公尺派對巨飽盒機車無法承載。

必勝客祭出CP值爆表的「1公尺派對巨飽盒」，一次集結10大必點美食，包括3款口味任選的經典大比薩、2款紙包筆管麵（波隆那牛肉丸、奶油雞腿排、羅勒雞腿排任選2），以及5樣高人氣熱烤副食有BBQ烤雞、薯金幣、德國芝心腸、麻糬QQ球、黃金及風鱈魚塊，全被塞進1公尺長的紙盒當中，光是視覺效果就超驚人，無論小尾牙、公司聚餐都超滿足。

1公尺派對巨飽盒即日起於全台50間限定門市限量販售（農曆新年期間不供應），且只開放外帶自取，全台限量1萬組。

▲肯德基推「金海派富貴起司雞」。

另，肯德基近日也重磅推出春節限定「金海派富貴起司雞」，可是有海味X金沙X起司的3重口感，其中，特製的金沙海鮮風味醬是由多種海味食材、鹹蛋黃、洋蔥、辣椒、蒜頭等佐料炒製而成，不僅口味鮮美，還能吃到金沙鹹香的微沙口感，最後撒上帕瑪森乾酪絲，每一口都罪惡爆表，即日起至2月28日於全門市限時開賣。

【你可能也想看】

►麥當勞又鬧「薯餅荒」！全門市即起陸續停賣 到貨時間曝光

►衝了！手搖杯連7天「珍奶第2杯11元喝」

►家樂福真要「換老闆」？總經理首度回應了 曝未來最新走向

►我們的美麗就用白紙黑字寫下