河南突封城！她「相親變同居」睡醒就被餵飽：後面還有5男

▲王女到男子家中相親用餐，意外因封城變成同居狀態。（圖／翻攝微博）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Omicron變種病毒席捲全球，大陸河南爆發84例確診個案後，成為繼西安和禹州後，第三個封城、禁足的城市。沒想到，一名去相親對象家用餐的女子也因此受困，開始跟相親男過上同居的日子，讓網友看完都笑翻。

綜合陸媒報導，該名王姓女子年紀30歲上下，平時在廣州工作，被家裡介紹十多個人排隊相親，因此抽出一週的時間回到河南鄭州；沒想到，當王女9日相親到第5個人時，突然遇到鄭州疫情，她也因此被困在相親男家中，雙方雖然尷尬，但無奈之下展開了同居生活。

▲▼王女認為男子廚藝普通，但整體感覺不錯。（圖／翻攝微博）



王女11日表示，相親男為了展現廚藝才邀情她到家中用餐，沒想到受困的這4天，男子整理一間獨立的房間給她睡，每天打掃、做菜跟獨自工作，「覺得對方除了像個木頭人一樣話少之外，其他都挺好」，「雖然飯做的不太好，但是願意下廚房，我就覺得挺好」。

網友看完紛紛留言，「他是故意不把飯菜做到最好的」、「出來了直接去結婚生子」、「天…天賜姻緣？」「我怎麼都沒碰到這麼可愛的男生呢」、「一定是特別的緣分」、「可能只是因為剛認識不熟悉話少」、「提前過日子試婚」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘