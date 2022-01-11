金門挺台東！購逾萬公斤釋迦 　饒慶鈴：訂等值金酒好事成雙

▲台東縣與金門縣共同舉辦「金釋至交・好釋過好年」記者會，把外銷等級的鳳梨釋迦從產地直送金門的鄉親分享。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

每年11月至隔年4月是台東鳳梨釋迦的主要產季，在春節前夕更是盛產季節。10日台東縣長饒慶鈴攜手金門縣長楊鎮浯，共同舉辦「金釋至交・好釋過好年」記者會，再次把外銷等級的鳳梨釋迦從產地直送金門的鄉親分享，同時兩縣的縣農會也共同行銷在地特產，再度開啟雙方合作契機。

▲▼台東將向金門訂購等值金酒做為合作回饋。

饒慶鈴表示，特別感謝金門縣政府再度聯手共同行銷台東鳳梨釋迦，並透過台東縣農會及金門縣農會的協助，讓金門的鄉親不但以本島價享受鳳梨釋迦的甜蜜，也可以在過年前和親友邊團聚邊吃釋迦。對於飄洋渡海的神隊友金門縣相挺購買更深深表達謝意，至目前已破近1萬公斤的訂單，讓前天還在樹上的釋迦，今天已經出現在金門的餐桌上。饒慶鈴也強調，面對1月份過年前萬噸的鳳梨釋迦採收量，縣府會繼續努力行銷，記者會上也邀請了東森YOYO台的哥哥姐姐，於會中新發表鳳梨釋迦主題歌曲，也請鄉親支持過年吃釋迦，好釋攏底迦！

金門縣長楊鎮浯表示，台東和金門兩縣過去一直以來交流相當密切，此次金門開放民眾及各機關預購釋迦僅為第一步，後續尚有許多可相互交流的地方，而台東縣農會為感謝金門鄉親對臺東釋迦的支持，後續也計劃向金酒公司採購等值酒品，讓兩縣的情誼更進一步，也希望鄉親們金酒、釋迦一起買起來，讓雙方互利互惠、好釋成雙！

▲記者會邀請了東森YOYO台的哥哥姐姐發表鳳梨釋迦主題歌曲。

此次販售至金門的鳳梨釋迦，品質皆為外銷規格，為讓金門鄉親在數量上有更多的選擇，特別推出3公斤禮盒及2入裝精品禮盒，並預計於1月21日、2月25日及3月25日分3梯次交貨，金門縣有意願的鄉親即日起可與金門縣農會超市訂購（082-372847）。台灣本島有意願的民眾歡迎洽詢台東農產公司（089328-088），或至台東釋迦專屬網頁購買：www.gogotaitung.com/pages/台東釋迦。