全球首支鳳梨釋迦MV來了　香蕉哥哥、 草莓姐姐帶領唱

▲台東鳳梨釋迦之歌MV出爐。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為多元行銷鳳梨釋迦，台東縣政府除了積極媒合各通路市場、接洽企業團購、拍攝戀愛文青廣告，近日更邀請YOYO家香蕉哥哥、 草莓姐姐-簡皎竹唱跳全球首支鳳梨釋迦MV【鳳梨釋迦之歌】。縣長饒慶鈴感謝YOYO家香蕉哥哥、 草莓姐姐帶領著大小朋友來歡唱，也歡迎大家一起行銷最美味的鳳梨釋迦。



這次由YOYO家族的香蕉哥哥、 草莓姐姐帶領著大家來唱跳這首鳳梨釋迦之歌，旋律好聽又朗朗上口，只聽了1遍就會唱了。饒慶鈴表示，除了要告訴大家鳳梨釋迦受 BBC 評選為最有營養食物第2名，可說是「甜的維他命C」，是1個CP值超高的水果，不只能養顏美容還有助於降低腦心血管疾病，且它不僅是水果，同時也能化身美味家常料理。



希望透過有趣輕鬆的歌謠，讓全世界都聽到鳳梨釋迦的香甜美味，就如同歌詞寫的「鳳梨釋迦來自台東，營養好吃人人誇 Very Good！」，歡迎大家一起行銷最美味的鳳梨釋迦。同時，台東鳳梨釋迦是過年送禮及全家品嘗的首選，歡迎大家一起行銷最美味的鳳梨釋迦，「把好釋帶回迦」讓台東鳳梨釋迦陪你過年，期盼各界繼續支持多多選購台東釋迦。