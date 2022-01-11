防堵司機染疫！桃機祭3項車隊防疫措施　乘車填表文具不再回收

▲桃園機場外防疫車隊車身上均有相關標示，防止民眾誤搭。（圖／桃機公司提供）

記者許維寧／台北報導

桃園機場於1月9日起機場外防疫車隊一律禁止載送一般民眾，僅協助入境旅客赴集中檢疫所、防疫旅館。桃機公司今天（1/11）表示，再強化車隊駕駛防疫措施，除了佩戴N95口罩和護目鏡、身著防水隔離衣外，填寫表單用的原子筆也不再回收使用，書寫墊板使用完後隨即清消。

1月10日桃機、松山、高雄等三處機場外防疫車隊僅載送入境檢疫旅客，不再提供一般旅客交通服務。桃機公司今天表示，即日起至1月23日，機場外包括計程車、租賃車、巴士等防疫車輛專責載運入境旅客至檢疫居所，不提供一般民眾搭車。另外，防疫車輛車門也張貼標示與一般營業車輛區隔，便利民眾搭車時識別。

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此外，桃機公司也要求防疫車輛及工作人員加強三項防護，包括車隊駕駛均須通過篩檢且呈陰性，車內須裝設隔板或隔簾後才能出車載客；駕駛必須佩戴口罩、手套及防水隔離衣，並視需要戴N95口罩、護目鏡或面罩等個人防護裝備；乘客上車前進行全身、鞋底及行李消毒。

機場公司也說，駕駛完成載運任務後，還須於空曠處將車輛內部及車門把手清消，回程開車窗保持通風。

另外，過去曾有入境民眾反應，於入境櫃檯需使用共用文具填寫相關文件，恐會造成染疫風險。桃機公司也說，入境乘車櫃台填寫搭乘表單使用的原子筆不再回收，書寫墊板使用後會立即回收擦拭消毒，減少接觸傳遞染疫風險。