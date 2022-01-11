「乾妹妹那條線果然出事！」　醫急了：現在是在搶時間

記者邱晟軒／綜合報導

桃園機場群聚案持續延燒！中央流行疫情指揮中心今（11日）公布新增12例確診、58例境外，其中疫情敲敲燒進桃園電子廠，該電子廠累計5確診，目前已全面停工。對此，前台大感染科醫師林氏璧大驚，「乾妹妹那條線果然出事了」！

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲。

其中，桃園機場手推車工作人員疫情燒進桃園市電子工廠，先是染疫手推車工作人員（案17473）傳染給擔任居服員的妻子（案17472），再傳染給妻子的乾妹妹（案17507）。

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▲桃園足跡。（圖／記者沈繼昌翻攝）

指揮官陳時中表示，居服員照顧案家增加2人確診，為該家庭指標個案的父親與姊姊，姊姊未滿5歲，居服員兒子安親班同學的母親確診；另居服員乾妹職場則增加4名人員確診，該地為桃園某電子工廠，因應職場遍及範圍大、員工人數多，工廠即起停工，相關接觸者280人送集中檢疫所。

對於居服員乾妹妹相關疫情延燒，前台大感染科醫師林氏璧稍早前在臉書發文直呼，疫情繼續擴大中，「乾妹妹那條線果然出事了，現在是在搶時間，希望疫調的速度可以趕上病毒傳播的速度呀。」

桃園市政府今公布，居服員乾妹及確診同事橫跨桃園3區足跡，包括中壢區華勛市場、八德區大湳健康素食自助餐、桃園區筱芸永和豆漿大王。

▼1/11職場調查及防治作為。（圖／指揮中心提供）