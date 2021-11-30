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馬祖國際藝術島登場　南北之星快輪明年4月啟航！估增8億觀光產值

▲▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應21日在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

▲文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

記者陶本和／台北報導

文化總會、連江縣政府近日宣布「馬祖國際藝術島」起跑，將昔日戰地透過文化打造黃金10年計畫，要擁有屬於自己特色的瀨戶內海藝術祭。此外，為強化台馬間的交通，旅遊電商易飛網總代理的「南北之星快輪」，也將宣布在2022年4月正式啟航，每年估可為馬祖帶來8億觀光產值。

由文化總會、連江縣政府合力主辦的「馬祖國際藝術島」，計畫長達10年，主題為「島嶼釀」，未來每2年舉行一次藝術祭，從2022年的2月12日至4月10日正式在四鄉五島展開。

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根據規劃，這個藝術祭屆時將有8個計畫、39件作品、2個展覽、31位藝術家與在地共同創作，透過策展、在地共創、景觀建築等計畫，將創作結合跳島體驗、觀光旅遊等，分享獨特的馬祖島嶼故事。

值得注意的是，為強化台灣與馬祖間的交通，由旅遊電商易飛網總代理的「南北之星快輪」，也將在12月1日宣布2022年4月正式啟航，期望未來馬祖鄉親返鄉、國人旅遊都不再受霧季關島困擾。

易飛網國際旅行社董事長周昀生表示，馬祖藍眼淚奇景享譽國際，如今更已躍升為國人遊離島首選地，然長年來2至5月份的霧鎖馬祖，已造成許多返馬 鄉親及旅客的不便，有鑑於此，易飛網遂決定與南北海運公司合作，爭取南北之星快輪總代理權，盼結合旅行社的資源與優勢，成為推升馬祖地區觀光發展的一大助力。

對於蓄勢待發的南北之星快輪，周昀生也指出，南北之星快輪便捷且快速，台北至馬祖南竿單趟航程僅3小時， 單次載客量可達近300人，運量相當於 4 架離島班機機型，且每一船班皆有連江縣居民保留位，以保障當地居民返鄉權益，每一航班皆提供全程免費衛星 WiFi， 預期未來每月載客量可突破8千人，每月觀光經濟效益上看7千萬元，年度觀光產值更可衝破 8 億元。

▼文化總會秘書長林錦昌、連江縣長劉增應在南竿召開「馬祖國際藝術島」記者會，日台協會會長泉裕泰也親臨與會。（圖／文總提供）

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