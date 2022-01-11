▲林氏璧點名台北、新北市的民眾應拿出去年5月的防疫強度。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李佳蓉／採訪報導

桃機群聚再擴大！台灣今（11）日再增12例本土個案、58例境外移入更是追平史上新高。本土個案中除了照服員案17472衍生之相關個案外；另還有北市聯醫中興院區護理師確診。前台大感染科醫師林氏璧感嘆，「我昨天擔心的居服員乾妹妹那條線果然出事了」，他也再三呼籲，台北新北的朋友，別再以為不關自己的事了。

在今日本土個案中，照服員乾妹妹（案17507）工作的電子場新增4人確診，該電子廠即起停業，並匡列280人入住集中檢疫所隔離；照服員照顧案家中的爸爸、姊姊也染疫，還有居服員兒子安親班同學的媽媽也確診；另外在北市聯中興院區也有2名護理師及其男友也驗出PCR陽性。

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前台大感染科醫師林氏璧直言，這波疫情持續擴大中，原本已在隔離範圍內再確診是小事，「但我昨天擔心的居服員乾妹妹那條線果然出事了」。他說，Omicron潛伏期中位數縮短為3天，傳得快也傳得多，這也是歐美多國一旦入社區都是指數型成長的原因。目前需要搶時間，希望疫調速度能追得上病毒傳播的速度。

▲桃機疫情擴散中，林氏璧呼籲民眾不要有打完3劑就安全的錯覺。（示意圖／記者林敬旻攝）

但讓林氏璧憂心的是，今日再增一起院內感染，如同另一個部桃事件，可以感受到Omicron傳染力甚高，近一個月已在防疫旅館、機場人員及專責醫院都有本土感染，「整個疫情的壓力真是大！」

然而，院內2名染疫護理師為6日接種完第3劑疫苗，林氏璧認為「有點可惜」，因為針對Omicron疫苗保護力須1週才會出來，「就差個幾天…雖然也是70%左右的防有症狀保護力，但也許就可以擋下來了。」他也提醒，現有疫苗僅會加強防住院效果，不能因打完3劑而有錯誤的安全感。

至於台北、新北市者，林氏璧疾呼「別再以為不關自己的事了！」必須拿回去年5月的防疫強度，不奢望一定要阻斷所有傳播鏈，但一定要降低它的傳播速度。至於是否升三級，他表示目前未有任何一例社區感染源不明之本土案例，都是有確切來源可追朔，因此認為是不用的。