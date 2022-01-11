愛情的騙子！上床4次騙女「我單身」　已婚男奪貞操權判賠40萬

▲張姓男子2020年透過社群平台搭訕簡姓女子，並對她佯稱自己是「單身」，事後卻被簡女發現張男已婚，怒向張男求償60萬元。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



記者林冠吟／新北報導

張姓男子2020年時透過社群平台搭訕一名簡姓女子，對簡女聲稱自己單身，同時對她展開追求，2人更進一步交往發生關係，未料事後張男對簡女的態度漸趨冷淡，讓簡女察覺有異，上網搜尋相關資料後，竟發現張男早已結婚，根本不是單身，怒向張男求償60萬元。新北地院審理後，判張男應賠償簡女40萬元。

判決書指出，張男被簡女一狀告上法院後，張男向法官聲稱，他沒有和簡女發生性行為，且2人也沒有交往，2人是網友關係，僅有曖昧狀態，曾一起出去過等語。

不過張男也坦承，他起先確實隱瞞自己已婚身分，向簡女聲稱自己單身，但事後也有向簡女坦承自己的已婚身分，至於2人的對話紀錄相對較於露骨，張男則表示，「網路聊天就是這樣」。

新北地院勘驗2人對話紀錄後發現，張男曾不斷要求簡女去驗孕，直言，「我比妳還緊張」、「要去驗喔」、「拍給我看」、「妳有去買藥嗎？」等語，而張男已婚身分被簡女撞破後，怒向張男質問，「那你跟我發生4次性行為你是在玩我嗎？」，張男則向簡女討饒，「玩妳什麼，文先刪掉好嗎？我求妳了」、「我講了妳要怎樣我配合妳，拜託給大家一點喘氣的空間」、「別把事情搞太大」、「對不起好嗎」、「我對妳隱瞞這些事，我沒比較好過」等語。

法官指出，從上述對話紀錄中認定張男確實曾和簡女交往，張男明明已婚，卻對簡女佯稱自己是「離婚後單身」，並和簡女發生性行為，顯然已嚴重妨害簡女之意思決定自由，不法侵害簡女貞操權、身體權等人格權，判定張男須賠償簡女40萬元為適當，全案仍可上訴。