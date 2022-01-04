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最寵另一半5星座女！天蠍喜歡照顧「看起來有生病感的男友」

▲情侶,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲YouTuber盤點5星座女生「最寵男友」，你上榜了嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

2022新的一年到來，你的願望是脫離單身、交個女友好過年嗎？那這5個星座你可得睜大眼睛好好尋找了；至於身邊已經有伴的你，可說是上輩子有燒好香，因為占星YouTuber《安德魯的健身房》分析，榜單上5星座女友「會把男友寵上天」，讓你每天活在粉紅泡泡裡，一不小心可能就被寵成「廢物」。

安德魯分析，有5星座女生把男友寵到爆：

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1.牡羊座
很多人認為牡羊座就像「野蠻女友」有些霸道與強勢，一旦認定你是她的人，就只有她能使喚、欺負你。願意為你付出一切的牡羊女友，不惜讓你擁有最好的物質生活，付出過程中自己內心已獲得大滿足。但這樣的特質遇上渣男也容易被利用，耳根子很硬的她不聽旁人勸，還是會催眠自己相信眼前的另一半。

2.射手座
射手女談起戀愛「你就是她的全世界」，每天被粉紅泡泡圍繞著，出門逛街眼前所見都想買給你。愛上一個人後她會變得沒自信、甚至自卑，會盡全力討你歡心，覺得做得越多，眼前的愛人就不會離開。但就怕遇見錯的人被利用，一旦愛上眼睛就被蒙蔽，愛別人總是比愛自己多的射手座，常忘記要好好對待自己。

最寵另一半5星座女！天蠍喜歡照顧「看起來有點生病感的男友」。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

3.處女座
處女女精明幹練有想法，在職場上表現叱吒風雲，但面對愛情奴性卻很重，挑選另一半眼光時常失準，她認為自己條件好可以照顧人，界線一沒拿捏好，女友角色瞬間變媽媽，大小事都要操心，不小心就把你寵成廢物男友。可能是處女座很多事情不放心交給別人處理，不知不覺通通攬在自己身上，導致另一半漸漸喪失對生活的自理能力。

4.天蠍座
喜歡照顧弱小動物的天蠍女，在談戀愛時「看起來有點生病感」的男生更能激發她的照顧慾。但別看她態度有點冷、有點傲氣，在面對愛情時總是為男友操很多心。無時無刻都想保護另一半的她看似有點強勢，但這樣的付出與照顧只要看到你面露滿足感，會讓她內心有大大安慰。

談起戀愛的天蠍有點傻，但事實上內心如明鏡的她只是裝作不知道，唯有減少愛情裡的爭執才能讓自己傻傻愛下去。

最寵另一半5星座女！天蠍喜歡照顧「看起來有點生病感的男友」。（圖／截自《安德魯的賤聲房》YouTube）

5.巨蟹座
天生就喜歡照顧人，是巨蟹的特性，將上述其他星座的特質發揮到極致。與其說巨蟹戀家，其實是她渴望有家的感覺，明明知道寵男友不對，但就是克制不住。會隨時間越愛越深的巨蟹，不太會干涉你要做什麼，即使心裡有點委屈仍會默默承受，為此忍耐度超高。在愛裡的她願意做牛做馬，但勿忘要好好愛自己，否則容易讓人得寸進尺。

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