3、40歲單身女越來越多！他曝經驗納悶：幾乎成常態　網點出3因素

▲他問「為何台灣3、40歲單身女性越來越多」，網友三派戰翻。（圖／翻攝自pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

行政院主計總處日前公布，2020年底25歲至44歲未婚率達43.2％，創歷史新高。一名網友在批踢踢表示，他的堂姐、表姐30、40多歲仍單身，身邊也有許多同樣單身的朋友，讓他好奇「以前女人20多歲幾乎都嫁了，為何現在全改了」。貼文一出立刻引發網友熱議，大家的答案可以分成3大類。

原PO在批踢踢表示，他有一位表姐今年42歲、一位堂妹今年38歲，兩人目前都還是單身，前陣子聊天後得知，兩人身邊單身的朋友不在少數，他的表姐更認為，現在30、40歲不婚的人數好像不少，而且快變常態了，讓他好奇「為什麼台灣30、40歲的單身女性越來越多，為什麼現在價值觀全改了？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出立刻引發網友熱議，一部分的網友認為，「沒有自己的房子怎嫁，住婆婆家底下整天受氣嗎」、「單身快樂啊，沒有更好，為什麼要結婚」、「過得不錯 眼光也高，男生也一樣啊」、「女生賺錢能力變好，不需要結婚，也能爽爽生活」。許多人認為，如果結婚不會過得更好，女生也不用強迫自己將就。

另一派網友認為，「簡單的說，男人單身，遠比結婚日子過的好」、「假使年薪200萬，男生在台灣養一個家庭還是很拚，但自己一個人超爽」、「單身4萬，跟已婚10萬，你覺得哪個日子過的好」、「結婚後，我比大學時代還窮，懷念單身的時光」，認為現在許多男生也不想結婚，單身的生活反而比較輕鬆。

也有一派網友認為，「房價高、薪水低、工時長，台灣的環境很不適合結婚生育，若結婚還有可能，但生育真的太難了」、「拚命工作後，回家就只想耍廢，哪裡還有動力談戀愛」、「看看身邊朋友、男女板、婚姻板、八卦板、台灣社會環境早就都有答案了，許多人好好活著都難了，結婚根本奢侈，除非你想當廢物父母」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘