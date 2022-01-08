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警垂降攻堅逮男蟲畫面曝　文青金句騙純情女來不及穿褲狼狽落網

▲高雄市鼓山分局找來特勤中隊支援，「天降神兵」破男蟲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鼓山分局找來特勤中隊支援，「天降神兵」破男蟲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名孫姓男子組成網路詐騙集團，盜用他人帥氣、充滿肌肉的照片，透過網路通訊軟體詐騙對岸女子，而且還有撩妹金句教戰指南，寫滿肉麻情話，像是「願歲月可回首，且以深情共白頭」，其中一名對岸被害人還因此匯了10萬人民幣，警方出動特勤中隊從大樓外垂降攻堅，順利破獲該集團。

高雄市鼓山分局掌握線報，發現這一個以孫姓男子為首的網路男蟲集團藏身在一棟大樓當中，經過偵查後發現，他們的「愛情公寓」地點有兩道鐵門，如果強行進攻反而會造成住戶驚動，怕對方煙滅證據，所以就協請特勤人員以「天降神兵」的方式，攀降大樓外牆，從窗戶進攻。

▲高雄市鼓山分局找來特勤中隊支援，「天降神兵」破男蟲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鼓山分局找來特勤中隊支援，「天降神兵」破男蟲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鼓山分局找來特勤中隊支援，「天降神兵」破男蟲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲特勤中隊攻堅後，嫌犯全趴在地上 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市鼓山分局找來特勤中隊支援，「天降神兵」破男蟲詐騙集團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲撩妹金句教戰話術筆記。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方查出，這群網路男蟲是盜用他人帥氣、身材精實的照片，在網路交友軟體尋找「空虛、寂寞、等愛的女人」，再透過他們的撩妹金句教戰指南當中的話術，像是「其實全世界最幸福的童話，就是與你一起度過柴米油鹽的歲月」、「情書我只寫三行，剩下的浪漫我一生負責」、「願歲月可回首，且以深情共白頭」等極盡甜言蜜語的哄騙方式，以大陸地區女子為目標來博取被害人芳心，再進一步以規劃「未來」為由，要求共同投資名義，騙取被害人金錢得手。

主嫌是一名39歲的孫姓男子，這個詐騙愛情機房是在去年9月才成立，因為疫情，孫姓男子組成詐騙集團，專門鎖定對岸女子，有被害人被騙10萬人民幣，警方偵訊後將6名共犯全部移送。

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