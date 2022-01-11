快訊／北市聯醫確診女護理師子女讀大同區某國小　2班級緊急停課

記者黃巈禾、袁茵／台北報導

台北市聯合醫院中興院區11日傳出有醫護確診，台北市副市長黃珊珊表示，台北市今天有3例本土確診，分別為2名中興醫院護理師，以及一名護理師的男友。據了解，其中一位護理師的子女就讀台北市大同區某國小，停課班級分別是小一與小六各一班，而補習班則同樣位於大同區。黃珊珊表示，該國小與補習班皆停課2天，後續看採檢結果決定是否復課。



針對北市聯合醫院中興院區爆發醫護感染，柯文哲偕同黃珊珊於11日下午1時50分召開記者會說明。黃珊珊表示，北市今日發生3例本土確診，分別為案17570，是中興醫院護理師，1月7日定期篩檢陰性，1月9日喉嚨痛，1月10日採檢陽性，Ct值13；另一位是案17571，照顧同樣病房但不同病人，Ct值15；另還有一位密切接觸者為案17570護理師男友，1月10日被匡列，Ct值為29。

黃珊珊說明，目前這3名確診者家人跟醫院同仁、宿舍接觸者都在採檢中，居家隔離共25人，擴大採檢88人，有86人都是陰性，另外2名外縣市同仁正在安排採檢中；而病房環境採檢檢體則是陰性，現在同病房只出不進，減少病房壓力。

據了解，其中一位護理師的子女就讀台北市大同區某國小，停課班級分別是小一與小六各一班，而補習班則同樣位於大同區。 學校和補習班的部分，黃珊珊指出，有一位護理師2位子女在學校上課，有3名同住家人包括先生、2名小孩目前採檢都是陰性，但因為擔心，有先做兩個班級預防性停課2天、採取全員採檢，今天會看採檢結果再看之後要不要復課。

黃珊珊進一步指出，補習班也停課2天，補習班43人，老師加櫃檯人員共3位，學校則有50個學生、2個導師還有5個科任老師，還會討論採檢結果決定之後是否繼續停課或復課。

▼柯文哲回應聯合醫院醫護確診。（圖／翻攝ETtoday直播）

