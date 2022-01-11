新北市重啟疫苗預約系統　半小時湧2.4萬人預約

▲侯友宜視察新北疫苗預約系統。（圖／新北市府提供）

記者楊蕓／新北報導

Omicron病株本土疫情嚴峻，新北市於11日上午9時重啟「新北市政府疫苗接種預約系統」，開放4個中大型接種站，提供莫德納疫苗快速預約接種。本次系統開放3萬多劑預約名額，系統開放上線10分鐘即完成1萬5,000人預約、半小時完成2萬4,000人預約。

新北市研考會指出，本次系統開放時間為1月11日(二)上午9時至1月12日(三)中午12時，4個中大型接種站包括三重小巨蛋、永和國父紀念館、鶯歌永福宮及汐止區公所二樓。提供民眾自行至本系統進行預約，除接種第1劑者外，第2劑及第3劑須符合接種間隔時間。民眾於系統預約成功後，可依預約之日期及時間，攜帶健保卡或身分證明文件及接種卡，至登記地點現場接種疫苗。

研考會表示，本次系統開放3萬多劑預約名額，系統開放上線10分鐘即完成1萬5,000人預約、半小時完成2萬4,000人預約，顯現民眾反應熱絡，未於本次完成預約的民眾，亦可至各大醫療院所登記預約。

研考會呼籲，尚未施打任一劑疫苗的民眾，可透過新北市合約醫療院所、中大型接種站、機動疫苗接種站等管道接種，共同提升群體保護力。