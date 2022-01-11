防疫旅館吃早餐！她見「烈焰紅唇」傻眼　網噴：用過的衛生棉？

▲乍看超像紅唇印。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友目前住在桃園某間防疫旅館，而今日早餐提供的草莓三明治，讓她瞬間哭笑不得，直言雖然現在物價上漲，但這間早餐店的用料實在「精簡」到誇張。畫面讓許多人看傻眼，忍不住吐槽「以為是紅唇印」、「直接給我吐司還比較開心」。

女網友在爆料公社貼出照片，表示這是桃園某防疫旅館提供的早餐，「不是要靠北旅館，是要靠北提供早餐的早餐店，這個果醬真的是精簡到驚訝，就算是原物料上漲，也不要這麼誇張吧，消費者的錢也是錢啊！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從畫面中可見，翻開這份草莓三明治，果醬只塗抹在斜切面的邊緣，看起來就像一個嘲諷的大紅唇，這讓不少網友笑回，「來，阿姨啾一個」、「這明明是一個唇印」、「沒講以為用過的衛生棉」、「還以為姨媽來了」、「我猛一看以為割傷」、「草莓三明治，微糖微醬，沒毛病」、「這是用過的棉棉嗎」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

對於早餐店老闆偷吃步的做法，許多人不以為然，搖頭直呼「就像塞了一堆胸墊的D罩杯，脫掉才發現只有A」、「挖靠，完全不想要回頭客的店家」、「果醬這種東西也那麼摳」、「跟旅館反應阿，應該有很多家配合的餐廳」。

不過，也有內行人揭背後原因，感嘆道「配合旅館的早餐店，照經驗...量大、時間趕，加上砍價比店家自己零售價格低，就是有可能造成如此」、「因為有一堆疏通成本在，利潤太薄」。