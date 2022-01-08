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侯友宜率隊稽查防疫旅館　查到業者消毒紀錄有誤

▲▼侯友宜稽查新北防疫旅館。（圖／新北觀光局提供）

▲侯友宜稽查新北防疫旅館。（圖／新北觀光局提供，以下皆同）

記者楊蕓／新北報導

桃園機場群聚感染擴大，新北市8日新增1名本土個案，為桃機防疫計程車司機。新北市長侯友宜今（8）日下午再度率隊稽查新北防疫旅館，侯友宜表示，目前新北市有38間防疫旅館、3456個房間，入住率是57%，預計1月16日、17日是最高峰，幾乎可以滿住，因此這段時間是疫情最嚴峻挑戰的時刻。

侯友宜8日下午率同副秘書長朱惕之、觀旅局長蔣志薇、衛生局長陳潤秋和板橋區長范姜坤火前往防疫旅館實地稽查，現場查核消毒紀錄、自主快篩紀錄以及監視器畫面等相關資料。

侯友宜逐一檢視各項紀錄表單時，發現業者消毒紀錄日期填寫有誤，除了提醒改正，也隨機調閱監視器送餐畫面，抽查送餐人員是否有完整防護裝備，要求務必要做到滴水不露。

▲▼侯友宜稽查新北防疫旅館。（圖／新北觀光局提供）

侯友宜受訪時表示，目前新北市有38間防疫旅館、3456個房間，入住率是57%，預計1月16日、17日是最高峰，幾乎可以滿住，因此這段時間是疫情最嚴峻挑戰的時刻。

侯友宜表示，防疫旅館是阻絕於境外進到境內最重要的防守線，因此要不斷地重複地去稽查，尤其特別重視紅、黃、綠燈感控動線的設計跟規劃，以及清消過程是否合乎規定跟標準。

侯友宜說明，稽查同仁到現場會嚴格落實所有的稽查表，也檢視還原原有的錄影監視系統，每一間的防疫旅館都不可以輕忽。另外，為讓第一線工作夥伴能夠保護自己，除了每周做好篩檢，也要求只要滿3個月，趕快去施打第3劑疫苗，一定要守住防疫旅館這一條防線，面對春節高峰期，大家全力以赴。

新北觀旅局表示，請各防疫旅館務必落實新北防疫計畫相關規範，並要求符合第3劑施打條件的防疫旅館員工，依造冊名單儘速前往施打，以保護自己與住客的健康安全，並以近日防疫旅館內發生群聚感染為例進行宣導，他山之石，可以為戒，絕對勿輕忽環境感染所帶來的重大防疫破口影響。

▲▼侯友宜稽查新北防疫旅館。（圖／新北觀光局提供）

▲▼侯友宜稽查新北防疫旅館。（圖／新北觀光局提供）

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