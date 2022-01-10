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旅客入境前確診免付防疫旅館費用　觀光局：還需退全額訂金

▲▼陳其邁要求全面查檢高雄防疫旅館確保安全。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲民眾若於入境前確診，防疫旅館需全面退還訂金且不得和民眾收費。示意圖，非當事人。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許維寧／台北報導

因應春節前龐大的返台人潮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（1/10）宣布，從11日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢疫，落地後隨即進行PCR採檢，只要驗出陽性就會直接送醫，但不少民眾可能已經訂妥防疫旅館，交通部觀光局也表示，若民眾一入境就驗出確診導致防疫旅館無法入住，可以比照定型化契約「不可抗力」因素，直接與防疫旅館解除契約無需付款。

指揮中心指揮官陳時中今天公布，11日凌晨零時起加嚴長程旅客入境檢疫，實施對象包括搭乘歐美、中東、紐澳航線的旅客，抵台後落地進行PCR公費採檢，只要驗出陽性就直接送醫，希望藉此降低機場清潔、手推車人員和防疫計程車染疫風險，以及降低病毒進入社區的機率。

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交通部公路總局今天舉行「幸福巴士110年成果分享與未來展望」記者會。交通部長王國材出席接受媒體聯訪時表示，目前歐美疫情比較嚴峻，因此把防疫戰線再往前拉，民眾要於空側採檢為陰性才可入境，如果為陽性，就會於空側直接送醫。

王國材也說，昨天桃園機場已經規劃好相關動線、空間以及清潔作業，指揮中心今天也會再做勘查，明天就會上路。

但若民眾入境前就遭檢驗為陽性必須送醫，本來訂妥的防疫旅館便無法入住。對此，交通部觀光局說明，若民眾於入境前採檢為陽性，可依循定型化契約上的「不可抗力」因素辦理，民眾直接與防疫旅館解約、無需付款，若旅館先前已和民眾收訂金，訂金也需原封不動退還。房間空出後，業者可再繼續開放檢疫民眾預訂。

王國材也談到，目前有不少狀況是民眾入境後才發現確診，對此民眾依舊必須支付已經入住的天數，由於確診，防疫旅館將耗費1至3天消毒、靜置，這段期間房間費用也須由民眾支付。交通部要求旅宿業者須納入與民眾的契約中。

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