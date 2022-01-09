防疫計程車「載客人買可樂」！旅館員工空等20分鐘　超扯過程曝

▲防疫計程車司機擅自載客人到其他地方。（圖為示意圖／記者屠惠剛攝）

記者施怡妏／綜合報導

桃園機場爆出清潔工與防疫計程車司機的群聚感染案件，讓不少民眾擔憂，防疫計程車司機為在第一線，承擔染疫風險替大家服務，但就是有不守規矩的司機，一名在防疫旅館上班的女員工指出，客人想喝可樂，但旅館沒有提供，因此客人請計程車司機載他去買，還讚司機人很好，讓女員工超生氣。

女員工在臉書「爆廢公社公開版」發文，客人打電話詢問房間內有無可樂，她表示沒有，但可以叫外送送過來，接著她在櫃台等了半小時，都沒有看到該位客人進來，「因為交流道到我們飯店只需要10到20分鐘，我們工作人員必須穿著防護衣、面罩、揹著消毒器，從客人下車的那刻起開始沿路消毒到他們進房間」。

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半小時過後，客人走進來，手上除了行李之外還有一袋飲料，她詢問「所以剛剛司機載你們去買飲料嗎？」客人點頭回應「司機人很好」，女員工頓時傻眼，現在疫情緊張，防疫計程車司機應該快速載客人到防疫旅館，「這司機真的是一點職業道德跟防疫觀念都沒有，我真後悔沒有記下他的車牌」。

貼文一出，引起網友們討論，「直接報警應該就查的到了吧」、「小心安全」、「太誇張了吧」。據了解，桃機相關個案累積14起，北市日前也進行防疫計程車司機的採檢，指揮中心8日證實，檢出1例陽性個案，目前尚未編號，為60多歲北部男子、Ct值30，曾打過2劑疫苗，據了解其居住地在新北，相關疫調、接觸者匡列及防制工作正在進行當中。

▼原PO看到一袋飲料傻眼了。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）

