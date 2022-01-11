又見「台灣輸出」！江蘇省通報1例　大陸日增本土再破百110+11

▲江蘇新增1台灣輸入患者。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委11日通報，過去一天新增本土病例110例（河南87例，其中許昌市74例、鄭州市11例、安陽市2例；陝西13例，均在西安市；天津10例，均在津南區），新增本土無症狀感染者11例（均在天津津南區）。此外，江蘇新增一名台灣輸入確診者。

大陸衛健委通報顯示，10日新增確診病例192例。其中境外輸入病例82例（上海27例，廣東18例，福建10例，天津8例，浙江7例，廣西5例，四川2例，雲南2例，北京1例，江蘇1例，河南1例），含8例由無症狀感染者轉為確診病例（浙江3例，天津2例，廣東2例，河南1例）；本土病例110例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

截至1月10日24時，現有確診病例3458例（其中重症病例21例），累計治愈出院病例95874例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例103968例，現有疑似病例1例。累計追踪到密切接觸者1458340人，尚在醫學觀察的密切接觸者45090人。

新增無症狀感染者50例，其中境外輸入39例，本土11例（均在天津津南區）；當日轉為確診病例8例（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察20例（境外輸入18例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者721例（境外輸入681例）。

據江蘇省衛健委11日發佈，10日，江蘇新增境外輸入確診病例1例（為台灣地區輸入，在蘇州市定點醫院治療），無新增無症狀感染者。解除醫學觀察的境外輸入無症狀感染者1例。

目前，在定點醫院隔離治療的確診病例6例（本土1例，境外輸入5例），接受醫學觀察的無症狀感染者7例（本土3例，境外輸入4例）。2020年1月22日至今，全省累計報告新冠肺炎確診病例1628例（其中境外輸入171例）。