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確診8歲童高雄跨年！萬豪酒店等4足跡曝　28人匡列、17人PCR中

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼義享天地「義享時尚廣場」。（圖／記者許宥孺攝）

記者葉國吏／綜合報導　

桃機群聚延燒高雄！高雄市衛生局證實，案17505的8歲學童，在去年底跟家人到高雄跨年入住萬豪酒店，研判感染地是桃園某安親班的個案17504。目前已經緊急匡列28人、，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

高雄市衛生局透露，桃園市確診個案17505（8歲童、CT=25.6）於2021年12月31日至2022年1月2日與家人一行4人(案父、母與兄)至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析，案17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父(案17473)。

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▲確診者曾在跨年期間入住高雄萬豪酒店 。（圖／記者許宥孺攝）

不過，由於8歲學童在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2-3天推算，於高雄市旅遊期間可發生的感染風險較低，但仍不可掉以輕心。為了確保風險無虞，衛生局仍匡列28人，目前採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地(旭集和食集錦)並已完成徹底清消工作。市府呼籲市民出外仍應保持社交距離、載口罩、勤洗手，落實防疫措施。

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