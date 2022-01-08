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快訊／桃園市衛生局「急發3500封簡訊」　這些人快來採檢

▲桃園市政府新聞處、衛生局8日下午召開疫情說明記者會，專晚吳安琪說明，上月底至本月6日有參與金嗓歌友會民眾盡速盜採檢站採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府新聞處、衛生局8日下午召開疫情說明記者會，專委吳安琪說明，上月底至本月6日有參與金嗓歌友會民眾盡速到採檢站採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園機場爆發群聚感染案，其中有清潔人員連續5天到中壢區金嗓歌友會，衍生至少3起確診個案，引發各界關注。市府新聞處、衛生局8日下午召開疫情說明記者會，專委吳安琪除說明疫情與確診者足跡等訊息外，也呼籲上月29日至本月6日曾前往金嗓歌友會民眾盡速到社區採檢站或醫院採檢，衛生局這兩天急發3500份簡訊，提醒民眾盡速接受採檢。

身兼市府副發言人的新聞處專委吳安琪指出，桃園市目前設有6處社區採檢站，假日期間採檢站運作將有部分微調，9日除龍岡大操場天幕、北區客家會館、中壢區黎明公園、中壢區中正公園外，新增平鎮區第一市民活動中心採檢站，採檢時間為上午9時至12時、下午2時至5時，其中僅中壢區中正公園無安排下午場次，呼籲與確診者有足跡重疊的市民朋友，盡快前往各社區採檢站進行採檢。

吳安琪還說，市府實施擴大採檢措施，希望盡快找出隱形傳播鏈，自1月4日至今日止，桃園市共累計採檢5,299位，其中4,860位陰性、4位陽性，今天早上採檢的435位，目前還在檢驗中。此外，指揮中心已公告疫苗追加第三劑，施打間隔縮短至12週，呼籲符合資格市民朋友盡快施打疫苗，以提高疫苗覆蓋率，保護自己也保護家人。

▲桃園市衛生局這兩天急發3500份簡訊，最近曾參與金嗓歌友會民眾盡速接受採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市衛生局這兩天急發3500份簡訊，最近曾參與金嗓歌友會民眾盡速接受採檢。（圖／記者沈繼昌攝）

衛生局則指出，金嗓歌友會會員列冊名單有795人，但沒有記載會員家屬，無法在第一時間確認會員是否有同住家屬，只能呼籲會員提醒有接觸過的家人趕緊接受採檢。

此外，衛生局根據警方提供金嗓歌友會附近鄰里民眾手機號碼，這兩天發送約3500封簡訊，內容則為「如果您曾經於110年12月29日至111年1月6日參與桃園市金嗓歌友會活動，為維護您及家人朋友的健康，請盡速前往本市社區採檢站採檢」，也提醒民眾，若已經採檢完畢又收到簡訊者則無須理會，切勿驚慌。

截至1月8日18：00止，因應桃機事件臨時採檢站採檢情形：

1/4採檢196位，其中195陰性、1陽性(案17266)。

1/5採檢1042位，檢驗結果全數陰性。

1/6採檢1611位，其中1608陰性、3陽性(案17368、17369、17370)。

1/7採檢2015位，檢驗結果全數陰性。

1/8採檢652位，仍在檢驗中。

累計採檢5516位，其中4860位陰性、4位陽性、652位檢驗中。

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