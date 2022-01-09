桃機群聚未侵入「家戶感染」　專家提2關鍵1提醒

▲指揮官陳時中提到，此次群聚案幾無家戶感染。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

桃園機場染疫案目前累計共14人確診，其中13人為群聚。指揮中心指揮官陳時中指出，此次染疫事件除歌友會一對同住姊妹確診，幾無傳染親密家人；專家認為原因是我國歷經去年首波本土疫情，如今防疫更快速、有經驗，加上新變異株Omicorn的發病期較短，不容易潛伏於家戶後才被疫調追上。

疫情以來全台各醫療院所展開落實「TOCC」，只要進入醫療院所都會被詢問，包括T（14天內旅遊史，Travel history）、O（職業史及高風險與否，Occupation）、C（接觸史，Contact history）、C（近一個月內群聚史，Cluster）。

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《聯合報》引述感染科專家、振興醫院感染科主任級醫師顏慕庸指出，此次桃機群聚案之所以幾無家戶傳染，是因Omicron發病期短，在職場傳開會更快被追溯，不太容易轉進家戶潛伏，加上我國去年本土疫情後，疫調更具經驗，也得以及早掌握狀況。

不過顏慕庸也提醒Omicorn傳播迅速，症狀更像感冒，如今以難用味、嗅覺異常來判斷確診，因此須特別注意TOCC的「群聚史（Cluster）」，只要周遭有人出現相關症狀，都要提高警覺，避免進入社區感染。

報導引述長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如提醒，現在染疫旅客可能更多，若有接觸相關物品都要作好手部清潔，也建議民眾盡速接種疫苗，防重症就會多是輕症或無症狀，建議可居家隔離或集中檢疫，也能確保醫療量能不被占用。