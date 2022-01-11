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學測地理3大命題類型　跨科整合題最常出現

▲▼學測即將登場。（圖／資料照片）

▲補教老師指出，學測地理跨科整合題最常出現。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

大學學測下週五（21日）登場，地理補教老師吳敵指出，地理大致可分成跨科整合題、圖表判讀題、生活情境題等三大類型，而跨科整合題為近幾年社會科最常出現模式，非選題多為簡答題，考生只需寫出關鍵字即可，而新課綱裡首次出現概念，大考命題機率通常較高，像是「世界體系－核心與邊陲」、「都市計畫－建蔽率與容積率」，出現可能極高，考生須多注意。

吳敵分析，跨科整合題是近幾年學測社會科最常出現模式，像是地理對應空間、歷史結合時空背景、公民則連結政經文化，所以各科重疊性高的單元一定要熟悉，例如帝國主義時期的各國殖民地的位置，這常結合考當地的自然環境、宗教文化、社會制度甚至建築、飲食等等。

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由於新課綱強調帶得走的能力，吳敵指出，地理技能更加重要，包括各種統計圖、統計地圖、方位、比例尺、等高線、遙測影像、台灣TM2地圖等圖表判讀題，考生務必理解其判讀方式。

▲▼學測預計21至23舉行。（圖／資料照片）

▲補教老師指出，學測地理3大命題類型，以跨科整合題最常出現。（圖／記者屠惠剛攝）

吳敵表示，「素養」必須要貼近生活，生活情境題也是學測重點，因此和台灣在地有關的地理議題，往往是考題中常客，像是地理資訊系統GIS的各種模式，很有可能結合新冠肺炎成考題，但題幹字數會增加，考生必須耐心閱讀；另台灣區域地理的命題，常常會結合台灣歷史舊地名，這也是近年試題非常重要特色。

至於地理科的非選題，吳敵分析，大多為簡答題方式，考生只需要寫出關鍵字即可得分，故各單元的核心概念必須非常精熟，另現在學生大多有此狀況「會認字卻不會寫字」，故再次提醒考生，字一定要會寫，關鍵字詞是無法用其他字詞取代的。

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