　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

立陶宛外交部：台灣代表處設立　每步驟都和總統協調過

▲▼ 駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，新獲任命的首任代表黃鈞耀及同仁攝於館牌前。 。（圖／外交部提供）

▲駐立陶宛台灣代表處2021年11月正式掛牌。（圖／外交部提供）

文／中央社記者陳韻聿維爾紐斯7日專電

立陶宛外交部長發言人庫列緒葉內6日指出，部長藍斯柏吉斯持續與總統瑙塞達商討所有涉外事務，包括如何應對中國非法的經貿施壓。

藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）則向立陶宛媒體強調，在台灣代表處成立前，他與瑙塞達（Gitanas Nauseda）已積極協調過「所有」步驟與作為，每一件事都經過討論。

瑙塞達4日接受立陶宛當地廣播電台訪問時說，開設台灣代表處沒有錯，但以「台灣」為名是個「錯誤」，且外交部未曾就代表處名稱諮詢他。

藍斯柏吉斯5日指出，對外政策相關討論明顯受國內政治因素影響。他強調，政府就台灣代表處設立所作決策與瑙塞達的立場一致，瑙塞達曾公開表達認同台灣代表處名稱。

▲▼立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

▲立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）。（圖／路透）

在台灣代表處於去年11月18日成立前，瑙塞達曾數次指出，北京不應反對「台灣」代表處設立，立陶宛依然遵循「一中政策」，與台灣發展經濟、文化等關係是立陶宛的主權決定。

瑙塞達4日的發言在立陶宛引發輿論譁然，大多數民眾主要對瑙塞達反覆無常的發言感到不解；此外，台立雙方去年夏天即宣布台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，為何一直要到北京強力以經貿手段脅迫立陶宛，瑙塞達才明確、直接表示台灣代表處名稱是個「錯誤」。

瑙塞達5日推文指出，他一向支持在立陶宛與「台北」設立非正式外交性質的經貿辦公室。他的發言人亞許里歐尼斯（Ridas Jasiulionis）6日也否認瑙塞達對台灣設立代表處的立場前後不一，強調代表處名稱確實未經與瑙塞達諮詢即成為既成事實，瑙塞達已要求藍斯柏吉斯就如何降低對中關係緊張態勢提交具體行動計畫。

藍斯柏吉斯接受立陶宛媒體採訪時說，他與瑙塞達一向頻繁溝通，過程友善且具建設性，但瑙塞達隨後的公開發言屢有與雙邊內部對話違和、令人感到意外的狀況。

藍斯柏吉斯強調，他目前的首要工作是向國際各界「充滿疑問」的友人夥伴清楚說明立陶宛的立場、確保他們持續支持立陶宛。

立陶宛為半總統制、多黨制國家，總統主掌外交、國防大權，總理由形成國會多數的政黨或政黨聯盟提名，總理隨後展開組閣，並由總統任命總理及其所領導內閣；實務上，相關人選在提交總統任命前通常已經雙方協調，總統一般不會否決。

立陶宛國會有141席，議員任期4年，其中71席採單一選區制，70席採比例代表制。其中，單一選區制的71席採多數決：投票率不低於40%時，得票數過半即當選；投票率低於40%時，得票數不低於選舉人數1/5即當選，必要時應於兩週後舉行採相對多數決的第二輪投票。

多黨制及複雜的權力制衡機制常見於東歐國家，一般認為此現象與避免集權專制復辟有關。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

ET快訊
北市明早9點加開第三劑預約　可選莫德納、BNT
快訊／確診女曾去北車用餐！　北市府證實了
1922平台暫關「第3劑怎預約？」　超神疫苗地圖使用方式一次
守不住就禁內用　柯文哲：「聚餐」比拍照唱歌更危險
李柏璋認了就是「沒品維尼」！PTT黑球員「妻待產約砲」遭起訴
她攔公車遭撞驚悚片曝！　小貨車一路倒退輾斃
月底768萬人可打第3劑　陳時中揭自己想打「這廠牌」
快訊／柯文哲宣布北市醫院、長照機構暫停探視
快訊／最新11處確診足跡公布！　SOGO、永安漁港、超商
境外今暴增58例　陳時中預言：明天會比今天多
群聚染金嗓歌友會家人　陳時中定調：「社區傳染」已經成立
尾牙還能辦嗎？　陳時中坦言：非必要少參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

王牌造型師不藏私！教學一半「瞄準女模秀髮」狂吐口水　全場嗨了

快訊／Omicron煞不住！沖繩等3縣宣布1／9起進入「蔓延防止措施」

立陶宛外交部：台灣代表處設立　每步驟都和總統協調過

哈薩克全境進入「紅色危急」狀態　至少26死累計拘捕3000人

新冠口服藥13日出貨！南韓證實輝瑞Paxlovid下周抵達　採購100萬份

18歲少年戀上58歲大媽　瘋狂求愛追到手！網交1年見本人：是真愛

菲律賓確診翻3倍！沒打疫苗禁出入公共場所　杜特蒂：違規就逮捕

北韓將缺席北京冬奧！正式遞函「通知中國」拒出賽：受敵方挑撥

黑幫恐怖處決！10人被「虐打慘死」塞休旅車　棄屍州長辦公室外

16歲少女遭3男集體性侵　驗屍發現「下體30多處傷」死了仍被姦屍

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

王牌造型師不藏私！教學一半「瞄準女模秀髮」狂吐口水　全場嗨了

快訊／Omicron煞不住！沖繩等3縣宣布1／9起進入「蔓延防止措施」

立陶宛外交部：台灣代表處設立　每步驟都和總統協調過

哈薩克全境進入「紅色危急」狀態　至少26死累計拘捕3000人

新冠口服藥13日出貨！南韓證實輝瑞Paxlovid下周抵達　採購100萬份

18歲少年戀上58歲大媽　瘋狂求愛追到手！網交1年見本人：是真愛

菲律賓確診翻3倍！沒打疫苗禁出入公共場所　杜特蒂：違規就逮捕

北韓將缺席北京冬奧！正式遞函「通知中國」拒出賽：受敵方挑撥

黑幫恐怖處決！10人被「虐打慘死」塞休旅車　棄屍州長辦公室外

16歲少女遭3男集體性侵　驗屍發現「下體30多處傷」死了仍被姦屍

「全世界都是高風險國家」　柯文哲：但來自美國的防疫壓力最大

快訊／高雄貪警遭收押！涉包庇賭博餐廳　去年6月才「酒駕退休」

柔道男神楊勇緯現身站台 為體育署適應體育發展中心揭牌

國際特赦組織台灣分部　發起響應「寫一封信改變生命」活動

雲林19歲女染髮和老爸大吵離家　一週後才報警...原因令人傻眼

高雄開出「暫緩老人健檢」第一槍　陳時中「不反對」有原因！

時隔1個半月「同條魚」又上鉤　他曬照看1位置認出…網笑：歸剛欸

感染源頭是她！一圖秒懂機場群聚關係　防疫司機另有隱形傳播鏈

女主播過勞腦溢血「險成植物人」　媽媽扶持3年回歸…溫馨近況曝光

「下個門診是食蟻獸喔！」　獸醫笑：什麼動物名字這麼可愛？

辣妹女兒「體驗做工老爸的一天」　太難直接改外拍...還賺爸4000塊

國際熱門新聞

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

23歲女星下海買淫　疫情期間「全裸戰3男」遭警活逮賣

巴拉圭食人魚攻擊釀4死20傷　他臉被啃爛

重機正妹關濾鏡變臉　大叔真面目竟被邀拍寫真

肛門被70cm塑膠棒狠插！直腸、心臟破裂慘死

少女遭3男集體性侵　死了仍被姦屍

俄媒：哈薩克陷動亂　暫停讓外國人入境

男性侵前女友　露鳥逼2女警看45分鐘

東京積雪10公分　4年來首發大雪警報

國會暴動一周年：美國人繼續撕裂

新天地教會「天國奧秘比喻講座」拉開帷幕

維珍集團創辦人「突破性感染」Omicron

正妹「打嗝打不停」超尷尬！竟是新冠少見症狀

日澳簽署相互准入協定　允許外國軍隊進入本土

更多熱門

相關新聞

法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

台灣購入立陶宛被中國卡關的萊姆酒並承諾2億美元投資的新聞，受到法媒關注。世界報與學者分析表示，中國正透過立國測試對經濟脅迫的手段，企圖對付整個歐洲，歐盟應團結應對。

台宣布投資2億美元挺立陶宛　大陸外交部回應

台宣布投資2億美元挺立陶宛　大陸外交部回應

挺立陶宛慘被詐騙　外交部提醒提高警覺

挺立陶宛慘被詐騙　外交部提醒提高警覺

義美回贈立陶宛「報恩小泡芙」去向曝光

義美回贈立陶宛「報恩小泡芙」去向曝光

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

台灣將設2億美元「中東歐投資基金」　羅致政：強化立陶宛經貿關係

關鍵字：

立陶宛駐立陶宛台灣代表處Gabrielius Landsbergis

讀者迴響

熱門新聞

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

冬雷響！冷氣團再襲一張圖看3變天

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面