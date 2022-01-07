法媒：中國利用立陶宛　向歐盟揮動經濟脅迫之劍

▲世界報指出，中國利用立陶宛向歐盟揮動經濟脅迫之劍。（圖／翻攝自Facebook／European Commission）



文／中央社記者曾婷瑄巴黎6日專電

台灣購入立陶宛被中國卡關的萊姆酒並承諾2億美元投資的新聞，受到法媒關注。世界報與學者分析表示，中國正透過立國測試對經濟脅迫的手段，企圖對付整個歐洲，歐盟應團結應對。

立陶宛生產的2萬400瓶深色蘭姆酒，在中國通關時遭拒收，無奈漂流海上，台灣菸酒公司得知後全數轉購入台。消息傳至歐洲，獲法國與比利時數家媒體報導。

法國世界報（Le Monde）今日以「立陶宛：中國在歐洲經濟脅迫策略的試驗國」為題，分析事件對歐洲的意涵與衝擊。

報導首先寫道，立陶宛MV Group Production公司生產的2萬多瓶蘭姆酒遭中國海關拒收，台灣菸酒公司整貨櫃買下，數日後即將抵達，為台灣酒吧調酒單增添光彩。

文章引用菸酒公司3日發言：「立陶宛支持我們，我們支持立陶宛，台灣菸酒提議為此乾杯。」5日，台灣政府更表示將設立2億美元的基金，投資立陶宛產業。

世界報指出，自立陶宛2021年5月退出東歐與中國17+1合作機制，以及允許在首都維爾紐斯（Vilnius）以「台灣」，而非北京容忍的「台北」為名義設立台灣代表處後，就頻繁遭受中國攻擊。兩方與兩方盟友間的貿易與外交大戰就此展開。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立 。（圖／外交部提供）



5日，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與歐洲議會最大黨團、歐洲人民黨黨團（EPP Group）主席韋柏（Manfred Weber）也雙雙向立陶宛總理席莫尼特（Ingrida Simonyte）重申支持。

同一天，美國與德國同聲向立陶宛表達支持，兩國外長在聯合記者會中指稱中國對立陶宛的施壓毫無道理。中國外交部發言人汪文斌今日則指控美方「暴露了『以台制華』的圖謀」。

報導寫道，立陶宛這個波羅的海小國人口280萬，出口3.57億美元的貨物到中國，其中以穀類為大宗；從中國進口13億美元的貨物，其中主要為電器產品。

中國海關對立陶宛企業的限制恐怕會嚴重傷害經濟，儘管當局不願揭露細節。立國政府也於5日宣布祭出1.3億歐元的補助計畫，協助因中國制裁而蒙損的企業。

世界報訪問法國策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz），他表示歐洲國家應該與立陶宛站在同一陣線。因為在波恩達茲看來，事件不僅是雙邊貿易紛爭，更是中國在測試如何揮動經濟脅迫之武器，企圖對付整個歐洲。

波恩達茲解釋，中國利用經濟脅迫重擊，這手段也曾用來制裁南韓和澳洲，現在則是歐洲，「這是多邊經濟問題」。他告訴世界報，「認為只要改變台灣在維爾紐斯辦事處的名字就能回復正常是個錯誤，因為這個稱呼完全沒有影響歐盟對外政策。歐盟只跟中華人民共和國有外交關係，符合歐盟的一個中國定義」。

歐盟貿易執委杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）日前憂心指出，許多歐盟企業也遭受波及，且收到越來越多其他成員國被中國卡關的報告。他說：「顯然，若其他歐洲國家的產品使用來自立陶宛的零組件，也會被中國海關拒收。」

中國官媒卻駁斥這些說法為「不負責的評論」，並否認強加任何限制手段。

世界報寫道，為應對第三國經濟霸凌，進而保護成員國利益，歐盟已在討論反經濟脅迫的防禦工具。文章最後呼籲歐盟齊心，因「歐盟的團結，早已進入北京的瞄準器中」。

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