台灣義氣相挺立陶宛登上國際　華郵：憑藉萊姆酒、巧克力對抗中國

▲台灣人義氣相挺、買爆立陶宛商品的行動，登上了美國媒體《華盛頓郵報》。（圖／翻攝自Twitter／@MOFA_Taiwan）



記者林彥臣／綜合報導

台灣與立陶宛互設代表處，使得立陶宛現在正遭受一連串來自中國的政經打壓，美國媒體《華盛頓郵報》也注意到，台灣民眾現在正以買爆商品的行動，義氣相挺立陶宛，甚至連生活在台灣的立陶宛人，都意外地受到歡迎。

根據《華盛頓郵報》報導，在台灣生活2年的立陶宛商人賽丁金納斯（Ricardas Sedinkinas）現在還不習慣像是搖滾明星般的待遇，「這種情況無所不在，我去買個午餐便當，當他們聽說我從立陶宛來的，每個人開始鼓掌，總的來說，台灣人非常友好，而且前所未現」。

報導指出，台灣現在正在經歷「立陶宛時刻」，立陶宛巧克力、啤酒、克瓦斯（Kvass一種發酵飲料）的需求猛增，供應商紛紛搶購庫存。還有一位在台立陶宛人報告說，計程車司機拒絕讓他們付錢，陌生人向他們鞠躬並要求與他們握手。

▲駐立陶宛台灣代表處正式掛牌設立，使得立陶宛現在正遭受中國的政經打壓 。（圖／外交部提供）



報導指出，台灣人正團結起來，支持這個東歐國家，因為立陶宛與台灣靠攏而面臨北京的報復，由民主選舉產生的台灣政府幾乎沒有外交盟友，隨著中國加大對台灣的壓力，這座島被視為是中國領土，並且威脅要武力奪取，這個擁有 300 萬人口的波羅的海國家，在 20 世紀抵抗了蘇聯的壓迫，現在已經成為台灣的擁護者。

自從台灣在立陶宛首都維爾紐斯，開設實質功能相當於大使館的代表處之後，中國阻擋了立陶宛的貿易，並且對立陶宛外交降級，立陶宛外交官基於安全考量，也突然離開了北京。

報導稱，台灣對於中國的恐嚇表演很熟悉，不過居民被波羅的海國家的勇氣所感動，提醒他們在日益由中國主導的國際舞台上爭奪空間。

▲被中國禁止進口的2萬瓶立陶宛萊姆酒，也全被台灣包下來了。（圖／記者吳佳穎攝）



報導指出，銷售立陶宛商品的小眾廠商，突然變得流行起來，台灣的國營企業「台灣菸酒公司」上個月購買了20,400 瓶被禁止進入中國的立陶宛萊姆酒，另外以立陶宛中文譯名諧音的酒吧Little One、立陶宛巧克力品牌Ruta的代理商，最近也變得生意興隆。

報導指出，儘管如此，台灣消費者的熱情還遠遠不足以彌補中國市場的失利，立陶宛一家貿易機構表示， 隨著立、中兩國關係降溫，自 2021 年以來已停止向中國出口乳製品和穀物產品。

據該公司首席執行官霍爾巴考斯卡斯 （Marius Horbacauskas） 稱，到夏末，立陶宛飲料生產商 Volfas Engelman 等公司在中國的訂單將被取消。

▲立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）。（圖／翻攝自twitter／@MatasMaldeikis）



報導引述立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇（Matas Maldeikis）的說法，這個世界不是只有冷硬的現實政治，不是只由強權寫下歷史，而弱者必須噤聲

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