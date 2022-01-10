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「空氣品質暨健康影響專家論壇」登場　專家齊聚雲林為空品把脈

▲雲林縣環保局舉辦空氣品質管制暨健康影響專家論壇，邀請專家學者進行意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局舉辦空氣品質管制暨健康影響專家論壇，邀請專家學者進行意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環境保護局為維護雲林縣民健康及生活品質今(10)日於三好國際酒店舉辦「雲林縣空氣品質暨健康影響專家論壇」，邀請產、官、學、研等相關領域的專家，針對台灣區域性空氣品質防制、污染源監測及管理等議題進行交流分享。

雲林縣空氣品質暨健康影響專家論壇，討論議題包括「台灣區域性空氣品質防制」、「污染源監測及管理」、「移動污染源改善策略」、「逸散污染源管制策略」、「空氣品質模擬研析」、「空氣品質與健康」及「台塑企業ESG推動情形」等。包括台塑六輕及鄰近的嘉義縣、嘉義市、南投縣政府均派員參與，針對提升中部地區空氣品質交換意見。

▲雲林縣環保局舉辦空氣品質管制暨健康影響專家論壇，邀請專家學者進行意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣空氣品質暨健康影響專家論壇，包括台塑六輕及鄰近的嘉義縣、嘉義市、南投縣政府均派員參與，針對提升中部地區空氣品質交換意見。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善指出，近年雲林縣空氣品質有顯著改善，不只是PM2.5、PM10，濁水溪揚塵事件日從2017年59天降到2021年6天，相信濁水溪沿岸的鄉親一定都感受得到，無論是綠覆蓋、水覆蓋等方面，透過中央與地方共同合作，讓鄉親免於「吃飯攪沙」的窘境，此外在AQI空氣不良日，2021年均無AQI≧200之日數發生。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕表示，過去幾年雲林縣在空污的努力有目共睹，也看到了相關數值的改善，不管是固定汙染源的減量或大型車輛的淘汰、車輛本身排放的減量，甚至雲林還推動GoShare共享機車，減少私人運具及污染的排放，未來中央會與雲林縣持續合作，繼續改善空氣品質，以符合民眾的期待。

▲雲林縣環保局舉辦空氣品質管制暨健康影響專家論壇，邀請專家學者進行意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局舉辦空氣品質管制暨健康影響專家論壇，邀請專家學者進行意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣環保局說明，轄內電動機車設籍總數成長7倍；1-3期大型柴油車加裝濾煙器或調修數量全國第1；全國唯一，營建工地連續兩年獲得環保署現地考核滿分，並受邀分享營建源頭管制成效；西螺延平老街商圈榮獲環保署特優環保夜市的殊榮。

環保局長張喬維表示，環保局下一步希望解決斗六市的空品問題，斗六空氣品質不良的成因複雜，除有來自斗六市本身產生的汙染物，也有從台中、彰化、南投過來的污染物，希望藉由這次論壇了解並澈底研究斗六空氣品質不良的原因，針對污染源部分加以改善；此外，最近推動完成的重油轉天然氣鍋爐汰換、露天燃燒稽查部分，也希望透過這次論壇制定後續相關政策，為達到PM2.5符合國家15微克的標準努力。

▲雲林縣環保局舉辦空氣品質管制暨健康影響專家論壇，邀請專家學者進行意見交流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣環保局為維護學童上學期間空氣品質，推動斗六市公誠國小為全國第1個校園空氣品質維護區。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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