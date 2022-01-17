用在地食材找回青年　家咖哩創造舌尖上的感動

▲家咖哩是花蓮必去餐廳之一，平日就會出現排隊景象。

圖、文／信義房屋提供

花蓮美食多，扁食、蔥油餅或包子都是利用在地食材創造出美味口感，「家咖哩」創辦人任聿新2006年就因熱愛花蓮這裡的土地及美食而從台北搬到後山開設「家咖哩」，用花蓮的好山好水栽培出獨特富有清新口感的咖哩香料，成為遊客到花蓮必訪的十大在地餐廳之一，更在15年間將花蓮獨特的在地文化創造廣大經濟效應，成功喚起青年洄游家鄉創業，是地方創生的完美實例。

「家咖哩」的品牌宗旨始終環繞著「家」的概念，十餘年來堅持與花蓮在地小農契作，採用以自然農法種植而成的南薑、薑黃、香茅等新鮮無毒香料及食材作為特色咖哩香料，從花蓮米到漁港海鮮全是在地來源，並且透過吃，將「疼惜大地，誠食生活」的理念發揚光大，不過餐廳生意日漸茁壯的同時，任聿新卻面臨人力短缺的問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人口外移嚴重讓花蓮只有假日湧現人潮，任聿新的想法很簡單也很深遠，首先，要吸引在地青年留在花蓮或返鄉，在地認同以及創造經濟收入比須並行，深遠的理想則更希望有效降低都市人口壓力，減少城鄉差距，他不只創造「家咖哩」品牌廣納在地青年，近年更免費提供青年創業諮詢，結合更多青年提升地方的餐飲能量打造在地創意餐廳，創造新形態的地方創生商業模式。

▲「漁場鍋物」是家咖哩創辦人任聿新致力地方創生、鼓勵青年洄游所創立的特色餐廳之一。



任聿新回顧地方創生一路走來，最感動的是在地居民的支持，最辛苦的也是爭取在地居民的文化認同，2020年他與多位青年將一個漁村打造為特色「魚刺人雞蛋糕咖啡店」，把每週人流不超過十人的漁村，成功轉型為平日都可以吸引近千人的特色咖啡廳，但隨之而來的停車、如廁問題，讓任聿新與在地老一輩居民溝通非常久，最後自掏腰包興建停車場與公廁，不只解決居民之困擾，也讓咖啡廳成為海岸地標。

任聿新表示，多年來與前國發會主委陳美伶一直有著讓台灣不再有偏鄉的夢想及使命，過程雖然辛苦卻很回甘，去年在「信義房屋成立40周年暨台灣地方創生基金會」成立之際，成為基金會的董事之一，讓他覺得多年來為地方創生的努力沒有白費，企業如果能共襄盛舉投入地方，偏鄉未來一定會成為年輕人口中必訪的秘境，刺激商機，創造地方永續發展。