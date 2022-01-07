世貿年貨糖朝、圓山飯店也參展！　李日勝「烏魚子3姝」超吸睛

▲2022年世貿年貨大展。（圖／記者許凱彰攝）

記者許凱彰／台北報導

「世貿年貨大展暨禮品贈品展」將於7日到10日在世貿一館展出，共計115家廠商，使用達294個攤位。吸引不少年菜大品牌參展，其中包括糖朝、圓山大飯店、呷七碗、大嬸婆、青青食尚花園會館。另外，展場中的「烏魚子3姝」意外掀起討論。

展覽中最吸睛的就是早在迪化街年貨商圈中以野生烏魚子禮盒、烏魚子一口吃、鮑魚佛跳牆、XO干貝醬禮盒聞名的李日勝，不只請到「烏魚子3姝」3位知名網美發發、Becca、Becky到場坐鎮，還祭出大優惠吸買氣。

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事實上，李日勝店面位在迪化街北段，主要銷售烏魚子、XO醬以及各項南北貨。老闆李日勝表示，因為疫情的關係，先前遠近馳名的迪化年貨大街已經停辦第二年，不少店家都受到影響。值得一提的是，請來三位網美拉抬聲勢意外掀起轟動，趁機推廣純手工的「野生烏魚子」，除了老顧客外，還另外推出復古新潮的包裝、改良品項瞄準年輕客群。

▲「烏魚子三姝」在展場格外吸睛。（圖／記者許凱彰攝）

除此之外，以鰻魚禮盒打響知名度的八戶八水產、專賣高級肉品的食食肉舖、嚴選世界各大熱銷進口零食的士東延選、糖朝、圓山飯店、綠原品、呷七碗、大嬸婆、一之鄉、青青食尚花園會館，以及迪化街商圈中的聯通漢芳、李亭香、度小月也都有參展。

世貿年貨大展規劃了「台灣茶禮特區」，集結日月潭魚池、阿里山奮起湖、梨山、杉林溪等各山頭的優質茶廠，奉茶相迎，展現溫潤深厚的台灣茶文化底蘊。

▼世貿年貨大展許多大品牌都有參展。（圖／記者許凱彰攝）